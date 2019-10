La Juventus sta già pensando al futuro e si è messa alla caccia dell'erede di Cristiano Ronaldo. Il presidente bianconero Andrea Agnelli ha affermato più volte di avere intenzione di puntare su un attaccante under 25 ed ha annunciato un aumento di capitale da 300 milioni di euro nel 2020. Si tratta di un traguardo molto importante che certifica il valore della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di primeggiare a livelli altissimi, competendo con gli altri top club del calcio mondiale.

Il primo obiettivo per il futuro sarebbe Kylian Mbappé, fortissimo attaccante classe 1998 che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno aperto all'acquisto di altri top player e, soprattutto, ad un altro colpo alla Cristiano Ronaldo. Mbappé sembra il profilo perfetto, ma il club bianconero dovrà fare grande attenzione alla concorrenza del Real Madrid.

Il club di Florentino Perez, infatti, si è messo da tempo sulle tracce del talentuoso attaccante francese e sarebbe disposto ad investire una cifra davvero molto alta. Si prospetta, dunque, un duello di mercato tra la la dirigenza bianconera e quella delle Merengues. In ogni caso, il Paris Saint Germain non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello, che viene valutato sui trecento milioni di euro, una cifra letteralmente astronomica.

Nell'agenda di Fabio Paratici, comunque, ci sono anche altri nomi per il dopo Ronaldo. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, si pensa già al dopo Ronaldo: da Mbappé ad Haaland

Oltre a Kylian Mbappé, la dirigenza della Juventus sta monitorando Erling Haaland, fortissimo attaccante norvegese di proprietà del Red Bull Salisburgo. Il centravanti nordico ha segnato ben venti reti in tredici partite finora, attirando le attenzioni di tutto il mondo del calcio, dal momento che si sta dimostrando un giocatore con caratteristiche uniche.

Basti pensare che in Champions League ha messo a segno ben sei reti in tre partite. Per lui si prospetta una vera e propria asta internazionale. Tra i talenti in rampa di lancio attenzione anche a Jadon Sancho, stella del Borussia Dortmund. Resta un osservato speciale anche Federico Chiesa, certamente uno dei migliori talenti del calcio italiano (anche se su di lui è fortissimo l'interesse dell'Inter di Antonio Conte).

Infine, è da segnalare un altro giovane in ottica bianconera, il nazionale olandese Malen. Il calciatore è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione con il Psv Eindhoven e fa parte della scuderia di Mino Raiola, da sempre in buoni rapporti con la dirigenza della Juventus.