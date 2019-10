La Juventus sembra stia assimilando i dettami tecnici e tattici del nuovo tecnico Sarri ed i recenti risultati dimostrano come i bianconeri abbiano acquisito un'importante solidità difensiva unita ad una qualità offensiva notevole. Domenica c'è grande attesa per il big match contro l'Inter, che potrebbe significare, in caso di vittoria, il sorpasso alla squadra di Conte ed il primo posto in classifica.

Nonostante il calcio giocato, si continua a parlare di mercato, con la Juventus che sta programmando come al solito il futuro, convinti di poter aprire un'importante ciclo (si spera vincente) con il tecnico Maurizio Sarri. Proprio il tecnico toscano, come scrive il Daily Mail, apprezza moltissimo un suo ex giocatore al Chelsea: si tratta del centrocampista francese Kanté, ritenuto da Sarri il mediano ideale da affiancare a Pjanic e a Ramsey.

Juventus, Sarri vorrebbe affiancare Kanté a Pjanic e Ramsey

Come scrive il noto giornale sportivo inglese, la Juventus lavora per il futuro e potrebbe investire la prossima stagione sul nazionale francese Kanté.

La quantità e la qualità del giocatore del Chelsea si sposerebbe a pieno con gli altri centrocampisti bianconeri presenti in rosa, in particolare con Pjanic e Ramsey, entrambi dotati di qualità e meno quantità. Secondo il Daily Mail, con un'offerta di circa 70-80 milioni di euro, i bianconeri potrebbero riuscire ad acquistare il giocatore dal Chelsea: il francese, infatti, dopo diversi anni di Premier League, potrebbe rilanciarsi nel campionato italiano con una squadra considerata uno delle prime cinque a livello europeo.

Di certo, sarebbe un investimento importante, ed il francese potrebbe essere il sostituto di Matuidi, che ha il contratto in scadenza nel 2020 e dovrebbe rinnovare a breve il contratto con la Juventus per non rischiare di perderlo a parametro zero. Dopo aver vinto il campionato con il Leicester di Ranieri, Kanté si è ripetuto nel Chelsea di Conte ma le ultime due stagioni non sono state ideali con la società inglese, anche se è riuscito a conquistare l'Europa League con Maurizio Sarri. E proprio il tecnico toscano apprezzerebbe un suo eventuale acquisto.

Il mercato della Juventus

Si parla sempre di acquisti, ma la Juventus ha evidentemente necessità di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Su tutti a rischio cessione ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca. Il difensore toscano in estate è stato vicino al trasferimento in Russia, non concretizzato per l'infortunio di Chiellini. Il tedesco, nonostante i recenti apprezzamenti di Sarri, vorrebbe giocare titolare anche in previsione europei 2020 mentre la punta croata, dopo il trasferimento rifiutato in Qatar, potrebbe decidere di trasferirsi in Premier League, piace al Manchester United.

Per i recuperati Perin e Pjaca potrebbero esserci rispettivamente Sporting Lisbona e Sampdoria o Genoa.