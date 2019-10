Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paul Pogba, giocatore che è nella testa dei dirigenti bianconeri da anni. Il centrocampista francese vorrebbe cambiare aria da qualche tempo: già la scorsa estate la Juventus ha fatto un tentativo con il Manchester United, ma non è riuscita a trovare un'intesa economica.

Il club inglese infatti chiedeva ben centoquaranta milioni di euro per garantirsi il cartellino del giocatore transalpino. Lo United inoltre ha chiesto come contropartita tecnica Douglas Costa, ma non c'è stato niente da fare dopo la scelta di un investimento oneroso come quello per De Ligt. Al momento lo United vorrebbe ottenere il rinnovo di Paul Pogba, ma anche se dovesse arrivare la firma, la volontà del francese di trasferirsi è un dato di fatto impossibile da non sottolineare.

Su di lui è molto forte l'interesse del Real Madrid, ma Pogba ha ribadito anche negli ultimi giorni il desiderio di tornare in bianconero. La Juventus però dovrà garantirgli un ingaggio molto alto, dal momento che Pogba percepisce ben 15 milioni di euro al Manchester United.

Mercato Juventus, possibile il ritorno a Torino di Paul Pogba

Stando alle ultime notizie trapelate, Paul Pogba starebbe pressando Mino Raiola per tornare alla Juventus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

In bianconero si è sempre sentito molto amato e ancora si mantiene in contatto con i suoi ex compagni di squadra. A Manchester invece la situazione non lo soddisferebbe assolutamente e il rapporto con l'allenatore Solskjaer non è mai decollato del tutto. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Intanto arrivano notizie anche per quanto riguarda Mario Mandzukic. Il centravanti croato non rientra nei piani del tecnico bianconero Maurizio Sarri, che gli ha sempre preferito altri giocatori.

Mandzukic dovrebbe rimanere alla Juventus fino a gennaio e poi approfittare della sessione di calciomercato invernale per cambiare squadra. Stando a quanto riporta il noto quotidiano inglese The Sun, il Manchester United sarebbe molto interessato alle prestazioni del giocatore di origine balcanica. Ci sarebbero già stati dei contatti tra i dirigenti del club inglese e gli agenti del calciatore. Si starebbe lavorando per un contratto di scadenza semestrale.

L'alternativa sarebbe un accordo di diciotto mesi che porterebbero Mario Mandzukic in scadenza nel 2021. I tifosi bianconeri si sono ormai rassegnati all'idea di vedere il croato in un'altra squadra.