La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato estivo: gli arrivi di De Ligt, Demiral, Danilo, Rabiot, Ramsey ed il ritorno di Buffon hanno evidentemente impreziosito la rosa bianconera che, a detta degli addetti ai lavori, è competitiva anche per vincere la Champions League. Probabilmente, però, qualora alcune cessioni programmate si fossero concretizzate, la dirigenza bianconera avrebbe potuto investire ulteriormente sul mercato.

D'altronde è noto come, almeno ad inizio mercato, la Juventus avrebbe voluto cedere Matuidi, Khedira, Rugani, Mandzukic ed anche Higuain. Alla fine, gran parte di loro con l'impegno ed il lavoro sono riusciti a conquistarsi la fiducia del tecnico Sarri. In estate hanno avuto lo stesso 'problema' esuberi anche altre società: su tutte il Barcellona, che è stata vicina anche all'acquisto di Neymar dal Paris Saint Germain.

Fra i cedibili della società catalana c'era Coutinho, che sarebbe stato offerto anche alla Juventus, successivamente trasferitosi al Bayern Monaco. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo Sport, l'impatto del brasiliano con i bavaresi è stato talmente importante che potrebbe essere riscattato dal Barcellona.

Juve, Coutinho offerto in estate ma dovrebbe restare al Bayern

Come scrive Sport, il Bayern Monaco sarebbe soddisfatto delle prestazioni del centrocampista offensivo brasiliano Coutinho, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto di 120 milioni di euro dal Barcellona.

Soprattutto nel match di Champions League contro il Tottenham, ha dimostrato tutte le sue qualità e proprio per questo la società bavarese starebbe pensando di riscattarlo pagando la somma notevole stabilita con la società catalana. L'impatto con il Barcellona la scorsa stagione non è stato ideale a tal punto che la dirigenza ha deciso di cederlo, puntando tutto su Griezmann, arrivato dall'Atletico Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Per Coutinho il futuro potrebbe essere anche nelle prossime stagioni con il Bayern Monaco, mentre diversa invece è la situazione per alcuni esuberi della rosa bianconera, in particolar modo per Mandzukic, Perin e Pjaca, destinati a lasciare la Juventus a gennaio. La punta croata, dopo aver rifiutato il Qatar, potrebbe accettare un'offerta dalla Premier League, con il Manchester United che cerca una punta di esperienza e qualità.

Riguardo a Perin, probabile una cessione allo Sporting Lisbona, mentre il centrocampista offensivo Pjaca potrebbe trasferirsi in prestito in Serie A. Il croato piace alla Sampdoria e al Genoa.