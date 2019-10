Secondo un retroscena di Le Parisien, il Paris Saint Germain avrebbe inserito il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio, come priorità per la prossima finestra di mercato. La versatilità del 27enne sarebbe un enorme vantaggio per il PSG che attualmente non ha molta scelta nelle posizioni di terzino. Il terzino destro, Thomas Meunier, è infortunato ed è fuori per un mese, Thilo Kehrer continua a lottare a causa di un infortunio al piede e non gioca dalla prima partita della stagione, e Colin Dagba è appena rientrato da un infortunio ed ha solo 21 anni.

Sul lato sinistro della difesa, Juan Bernat è il protagonista indiscusso ma con Layvin Kurzawa praticamente escluso dalla squadra (non ha nemmeno fatto parte dei 20 giocatori convocati contro l'Olympique de Marseille) e Abdou Diallo non è davvero un terzino sinistro naturale (la posizione principale è difensore centrale). Thomas Tuchel potrebbe usare Mattia De Sciglio in sostituzione di Bernat, qualora il terzino dovesse mancare.

De Sciglio è stato alle prese con un infortunio in questa stagione, ma recentemente è tornato tra i convocati della Juventus ed era in panchina nella partita contro il Lecce. Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, ha familiarità con De Sciglio dal suo periodo al Milan e, secondo quanto si legge, non ha mai interrotto il contatto con l'entourage del giocatore. Transfermarkt valuta l'italiano circa 14 milioni di euro, il che dovrebbe essere conveniente se il PSG vendesse Edinson Cavani, Julian Draxler, Meunier, Kurzawa o un altro giocatore marginale che vuole trasferirsi dalla capitale francese.

Calciomercato Juventus, ci sarebbe il piano per l'acquisto di Mbappe

Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani minori, la Juventus sarebbe progettando un'offerta mastodontica da 260 milioni di euro per Kylian Mbappe, con i bianconeri pronti a competere con il Real Madrid nella battaglia per il giovane francese. Pur vantando già l'enorme talento di Cristiano Ronaldo, la Juventus è desiderosa di guardare al futuro, cercando di acquistare i giovani più forti d'Europa.

L'attaccante del Paris Saint Germain, Mbappe, ha impressionato nella Coppa del Mondo dello scorso anno con una serie di prestazioni esaltanti, diventando sia il capocannoniere, sia solo il secondo giovane della storia (dietro Pelè) a segnare il gol della vittoria in una finale della Coppa del mondo. Ma anche se la Juventus non ha avuto paura di sprecare i soldi nelle ultime stagioni, la firma di Mbappe non sarà a buon mercato.

Il PSG ha fissato la valutazione del cartellino a 260 milioni di euro per dissuadere qualsiasi potenziale pretendente.