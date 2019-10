La Juventus, domani sera 30 ottobre alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino, affronterà il Genoa del nuovo allenatore Thiago Motta nel turno infrasettimanale di Serie A. Dopo il pareggio ottenuto a Lecce, Maurizio Sarri vuole ora tornare a vincere, per mantenere invariato il vantaggio in classifica sull'Inter di Antonio Conte, che attualmente segue a un solo punto di distanza.

Contro il Genoa ritorna Cristiano Ronaldo

La Juventus, all'Allianz Stadium domani sera contro il Genoa ritrova Cristiano Ronaldo dal primo minuto, dopo il turno di riposo con il Lecce.

Il portoghese, è pronto a guidare l'attacco e al suo fianco sembra essere favorito Paulo Dybala: l'attaccante argentino appare in crescita e sta sempre più convincendo partita dopo partita.

Buone notizie giungono anche dall'infermeria, Miralem Pjanic, come comunicato dal sito ufficiale della Juventus, non ha riportato alcuna lesione e anche Douglas Costa è pienamente recuperato e sarà a disposizione per la sfida.

Questo è un fattore molto importante: l'esterno brasiliano infatti, è un elemento che può spaccare la partita, soprattutto contro squadre che stanno chiuse in difesa, la sua velocità sarà fondamentale. A centrocampo si contendono un posto Rabiot e Matuidi, mentre salgono le quotazioni di Emre Can.

Ovviamente, la Juventus parte favorita contro il Genoa, anche se questo tipo di partite spesso possono nascondere delle insidie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Genoa

Il cambio di allenatore, con l'arrivo di Thiago Motta, ha portato i sui frutti al Genoa, che nell'ultimo turno infatti ha battuto il Brescia in casa per 3-1 in rimonta, interrompendo una striscia negativa di risultati. Maurizio Sarri quindi deve stare attento, a Lecce la sua squadra ha creato un'infinita quantità di occasioni da rete senza essere mai veramente precisa sotto porta: stavolta davanti al pubblico amico è lecito attendersi di più.

Juve-Genoa visibile su Sky, nel turno infrasettimanale impegnate anche Inter e Napoli

La partita di domani tra Juventus e Genoa, sarà visibile solo per gli abbonati Sky, sul canale 251, ci sarà un ampio pre-partita con le voci dei protagonisti. Nel post gara, saranno riproposti tutti gli episodi più importanti della partita e sarà possibile avere le impressioni a caldo da parte dei due tecnici. Verranno anche analizzati gli eventuali episodi dubbi attraverso la moviola.

In questo turno infrasettimanale di Serie A l'inseguitrice Inter stasera alle ore 21:00 è impegnata a Brescia: la squadra di Conte, dopo il passo falso contro il Parma, cerca l'immediato riscatto. Domani sera alle ore 19:00 sarà invece impegnato il Napoli di Ancelotti, che al San Paolo ospiterà l'Atalanta in una partita molto dura per gli azzurri: la squadra partenopea deve provare a vincere per raggiungere al terzo posto proprio i bergamaschi, che in questo momento li precedono di 3 punti.