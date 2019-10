La Juventus è riuscita a battere il Genoa con non poche difficoltà, grazie ad un gol all'ultimo secondo di Cristiano Ronaldo, che è riuscito a trasformare con freddezza un rigore, molto contestato, che si è procurato grazie ad un'azione personale. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali ma allo stesso tempo con la volontà di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori.

Sono almeno quattro i giocatori a rischio cessione: su tutti i nomi più chiacchierati sono la punta croata Mario Mandzukic, il centrocampista tedesco Emre Can, il portiere Mattia Perin ed il centrocampista offensivo Marco Pjaca. Questi ultimi due stanno recuperando dai rispettivi infortuni e potrebbero trasferirsi in prestito per riprendere la forma ottimale. L'ex portiere del Genoa piace al Benfica mentre il croato in Serie A, lo seguono nello specifico Sampdoria, Genoa, Bologna e Cagliari.

Juventus, diverse possibili partenti, su tutti Mandzukic ed Emre Can

Come scrive Tuttosport, la Juventus deve necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: abbiamo parlato già delle possibili destinazioni di Perin e Pjaca, è interessante però soffermarci anche su Mandzukic ed Emre Can, due dei giocatori più chiacchierati riguardo proprio le possibili trattative che potrebbero riguardare loro.

La punta bianconera ha molto mercato in Inghilterra, piace nello specifico al Manchester United, e in Spagna, dove il Siviglia è alla ricerca di un rinforzo di esperienza per cercare di raggiungere uno dei posti per la Champions League. Resta possibile anche la pista Milan, anche se il giocatore preferirebbe giocare le coppe europee. La valutazione della Juventus sul giocatore è di circa 10 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza nel 2021.

Emre Can interessa a Manchester United e Paris Saint Germain

Per quanto riguarda invece Emre Can, il giocatore è scontento soprattutto per l'esclusione dalla lista Champions League, ha giocato titolare a Lecce ma ieri nel match contro il Genoa è rimasto in panchina tutta la partita. Il giocatore potrebbe quindi lasciare la Juventus, con Manchester United e Paris Saint Germain che sarebbero interessati al nazionale tedesco.

Proprio la possibilità di una convocazione agli Europei 2020 è un fatto fondamentale per il giocatore, che di recente è stato convocato da Loew ma se manterrà un basso minutaggio rischia inevitabilmente di essere escluso dalle convocazioni per la massima competizione europea per nazioni. Sia Mandzukic che Emre Can potrebbero essere ceduti come contropartite tecniche per arrivare al centrocampista francese Pogba, che vuole lasciare il Manchester United.