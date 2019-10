Questa mattina, la Juventus ha fatto le ultime prove tattiche in vista della sfida contro la Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarrri non sembra avere molti dubbi per la partita di stasera e anche in Champions League confermerà il collaudato 4-3-1-2. Il tecnico toscano in avanti punterà su Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, con il numero 33 juventino che agirà come trequartista. Il dubbio però riguarda il terzo uomo offensivo, infatti, come spesso accade è aperto il classico ballottaggio fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Il numero 10 juventino sembra in Tampa di lancio anche se quello con il Pipita è un vero e proprio testa a testa.

Dybala sfida Higuain

In questo inizio di stagione per la Juventus c'è un vero e proprio ballottaggio costante fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. I due argentini si stanno alternando al fianco di Cristiano Ronaldo e probabilmente lo faranno per tutta la stagione. Maurizio Sarri comunicherà solo poco prima della partenza per lo stadio chi sarà il prescelto per essere in campo dal primo minuto, ma la sensazione è per la sfida contro la Lokomotiv Mosca possa spuntarla Paulo Dybala, anche se al momento Gonzalo Higuain sembra in leggerissimo vantaggio.

I russi, però, stanno molto chiusi in difesa e per questo motivo la qualità della Joya potrebbe essere la chiave giusta per scardinare il fortino avversario. Per il resto, invece, non dovrebbero esserci grandi sorprese e come trequartista sarà confermato Federico Bernardeschi vista anche l'assenza di Aaron Ramsey. Mentre alle spalle del numero 33 juventino agirà il terzetto di centrocampo formato da Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il francese tornerà fra i titolari dopo il turno di riposo contro il Bologna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Anche in difesa verranno riproposti gli stessi uomini visti sabato sera e davanti a Wojciech Szczesny agiranno Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Alex Sandro. In ogni caso, Maurizio Sarri comunicherà la formazione alla sua squadra solo qualche minuto prima di salire sul pullman per andare allo stadio perciò per avere certezze sulle scelte del tecnico bisognerà attendere ancora alcune ore.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Sono 19 i convocati

Poco fa la Juventus ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Lokomotiv Mosca. Ecco l'elenco degli uomini a disposizione di Maurizio Sarri: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon.