La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, e lo dimostra anche il Calciomercato estivo, quando la dirigenza bianconera ha deciso di investire molto in giocatori di prospettiva, sia per la prima squadra che per le giovanili. Su tutti spiccano gli acquisti di De Ligt, arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro, Demiral, difensore dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro, Pellegrini e Romero, acquistati rispettivamente da Roma e Genoa ma trasferiti in prestito fino a fine stagione.

Altro giovane seguito dalla Juventus è un altro olandese che sta brillando nella Eredivisie e gioca nel Psv Eindhoven: parliamo della punta classe 1999 Donyell Malen, che si è reso protagonista nella prima giornata di campionato di ben cinque gol. Un giocatore dalle notevoli qualità tecniche a tal punto che è stato già convocato dalla nazionale maggiore dell'Olanda dal commissario tecnico Ronald Koeman, riuscendo già a trovare spazio nella nazionale degli orange.

Juventus, possibile sfida di mercato con Napoli ed Inter per Malen

Come scrive il noto sito sportivo tuttomercatoweb.com, potrebbe scatenarsi una sorta di sfida di mercato fra le principale società italiane di Serie A, Juventus, Inter e Napoli, per la giovane punta olandese del Psv Eindhoven Donyell Malen. Il giocatore ha lo stesso agente sportivo di De Ligt, ovvero Raiola e proprio questo potrebbe agevolare la Juventus, considerando l'amicizia fra il vice presidente bianconero Nedved e l'agente sportivo italiano.

Di recente la punta del Psv Eindhoven ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro che è evidentemente destinata ad incrementare durante la stagione. Strana la storia di Malen, passato per le giovanili dell'Ajax e trasferitosi successivamente all'Arsenal: il Psv Eindhoven lo ha acquistato nel 2017 proprio dalla società inglese per circa mezzo milione di euro.

La stagione di Donyell Malen

Una stagione importante quella della punta del Psv Eindhoven, che ha già realizzato molti gol: solo nel campionato olandese ha già segnato 10 gol in 10 presenze, con 3 assist mentre in Europa League in 2 presenze 3 gol, non contando quelli realizzati nei preliminari di Europa League e Champions League. Nonostante la giovane età è già protagonista nella nazionale olandese, con 4 presenze ed 1 gol, dopo che aveva già segnato 15 gol nelle nazionali giovanili.

Un talento importante, seguito dalle principali società europee, ma ci attendiamo anche delle offerte da parte di quelle italiane: la Juventus è sicuramente avvantaggiata per via dell'agente sportivo ma anche il Napoli, in quanto ha già trattato in estate con il Psv Eindhoven per l'acquisto dell'attaccante Lozano.