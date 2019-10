Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.it', ben sette tra gli undici titolari della squadra milanese hanno attualmente il loro futuro nel club in bilico. I rossoneri sono incappati in un'altra sconfitta contro la Roma domenica sera, la quinta in solo nove partite in questa stagione, rimanendo al 13° posto con già sette punti di distanza dalle prime quattro. I fan rossoneri chiedono risposte alla dirigenza dopo che l'allenatore Marco Giampaolo è stato esonerato e Stefano Pioli ha conquistato solo un punto su sei da quando è arrivato sulla panchina del Milan.

Secondo Calciomercato.it, questo è un momento importante di riflessione per il Milan in quanto alcuni dei loro presunti "protagonisti" continuano a registrare delle performance negative.

Il rapporto afferma che Suso è uno dei giocatori che potrebbero accomodarsi in panchina, prima di essere probabilmente ceduto. La Fiorentina e il Siviglia hanno a lungo seguito il giocatore, mentre si dice che ci sono anche potenziali pretendenti in Premier League.

Nel campionato inglese potrebbe trovare collocazione anche il centrocampista Frank Kessie, il giocatore che aveva impressionato a Bergamo sotto la guida di Gasperini. Nel frattempo, il fatto che Krzysztof Piatek abbia iniziato le ultime due partite in panchina ha allertato Chelsea e Barcellona, ​​aggiunge calciomercato.it, ma anche il Manchester United sarebbe stato accostato al polacco. Anche il futuro del terzino Davide Calabria è in bilico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Milan

Andrea Conti è stato preferito a lui nell'undici di partenza contro la Roma, ma è stato sostituito da Calabria, che ha messo a segno un assist salvo poi regalare la vittoria alla Roma. La scorsa settimana il Real Madrid è stato accostato al 22enne. Nel lungo articolo di 'calciomercato.it' figura anche Lucas Paqueta, in quanto il giocatore non si è ancora affermato e non ha messo in luce quei lampi da fuoriclasse di cui i rossoneri hanno bisogno.

Calciomercato, Donnarumma e Paquetà potrebbero lasciare il Milan

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com, il Paris Saint Germain di Leonardo potrebbe spingersi ad offrire 60 milioni per il brasiliano del Milan, Lucas Paquetà. Se dovesse arrivare un'offerta del genere i rossoneri potrebbero anche cedere, poichè il giocatore non ha conquistato fino in fondo la fiducia dell'ambiente rossonero. Infine, sempre secondo quanto riportato da 'calciomercato.it, Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli sarebbero tra coloro che potrebbero essere ceduti.

Non c'è dubbio che siano due dei migliori e più costanti giocatori milanesi, ma visto il calo di appeal del Milan non è da escludere che possano chiedere la cessione