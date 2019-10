Questo pomeriggio, la Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro il Genoa dopo la domenica di riposo. Prima della seduta Alex Sandro è stato intervistato da Francesco Cosatti di Sky Sport. Il brasiliano ha parlato di molti aspetti dalla partita di mercoledì, passando dal suo stato di forma a difendere anche il suo compagno di reparto Matthijs de Ligt. L'olandese, in questi giorni, sta ricevendo alcune critiche da parte di parecchi addetti ai lavori che vedono in lui un problema per la retroguardia della Juventus.

Alex Sandro, invece, ha spiegato che il numero 4 juventino non è in difficoltà e che è un grande giocatore: "Io non lo vedo in difficoltà. Lo vedo in crescita, è un giocatore fortissimo". Dunque il brasiliano ha piena fiducia in Matthijs de Ligt, ed ha anche sottolineato che lui si trova molto bene a giocare al suo fianco.

Alex Sandro in difesa di de Ligt

In queste ultime ore, in molti si stanno concentrando sulle prestazioni di Matthijs de Ligt. L'olandese sta ricevendo alcune critiche, e per molti lui è il problema della difesa della Juventus.

In casa bianconera, però, tutti difendono de Ligt e in lui vedono il pilastro della retroguardia del futuro. Oggi, prima dell'allenamento pomeridiano, Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Sky Sport e si è soffermato proprio sul rendimento del suo compagno di reparto. Il numero 12 juventino, ha spiegato che lui e gli altri compagni più esperti stanno cercando di trasmettere la loro esperienza a Matthijs de Ligt per aiutarlo ad avere maggiore tranquillità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Alex Sandro, però, ci ha tenuto a precisare che lui non vede l'olandese in difficoltà: "Io non lo vedo in difficoltà. Lo vedo in crescita", ha dichiarato il terzino bianconero che poi ha spiegato che de Ligt è un giocatore fortissimo ed è sicuro che partita dopo partita farà meglio. Il numero 4 juventino, dunque, gode della fiducia dei compagni e di tutto il mondo bianconero.

Mercoledì la Juve affronterà il Genoa

Mercoledì, la Juventus sarà impegnata nel turno infrasettimanale di Serie A e là si quadra di Maurizio Sarri affronterà il Genoa.

Per arrivare al meglio a questa partita, i bianconeri, questo pomeriggio, sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi. Per questa partita, il tecnico juventino potrebbe fare un po' di turn-over. Alex Sandro, oggi, ha parlato proprio del suo stato di forma in vista della gara di mercoledì: "Veramente mi sento bene, lavoro bene", ha dichiarato il numero 13 juventino che poi ha aggiunto che lo staff di Sarri lavora molto bene sulla fase di recupero.

Dunque Alex Sandro non sente l'esigenza di riposare: "Io sono contento quando gioco". Infine, il giocatore della Juve ha parlato anche del prossimo avversario bianconero, ovvero il Genoa, sottolineando che si aspetta una gara dura: "Una partita tosta, però dobbiamo vincere".