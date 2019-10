Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dopo un brutto inizio di stagione il Milan cercherà rinforzi nella prossima finestra di mercato che si aprirà a gennaio. Oltre ad acquistare almeno una figura esperta, i rossoneri dovranno rafforzare la posizione di terzino destro, poiché le opzioni attuali non sono sufficienti. Nelle ultime due stagioni, Calabria è stato il terzino titolare del club rossonero.

Tuttavia, il calciatore classe 1996 è stato molto incostante dal punto di vista delle prestazioni, mentre l'alternativa Conti ha lottato con diversi infortuni. Nel corso dell'ultima partita contro il Lecce, quest'ultimo ha avuto la possibilità di mettersi alla prova, ma non ha esattamente impressionato, anzi è risultato tra i peggiori in campo.

I rossoneri avrebbero identificato alcuni profili sul mercato che potrebbero rinforzare la rosa e costituire un'alternativa valida ai terzini attuali.

Uno dei principali obiettivi è il Zeki Celik del Lille, che ha fatto vedere ottime cose durante il suo periodo con la squadra francese. L'operazione potrebbe essere non particolarmente costosa per il club rossonero. Oltre al terzino destro turco, anche Youcef Atal del Nizza sarebbe finito sui taccuini della dirigenza rossonera. L'algerino ha un profilo simile a quello di Celik, anche se fisicamente non è così forte, ma è molto veloce, avendo raggiunto picchi di 36,6 km / h.

In Premier League, i rossoneri tengono d'occhio Serge Aurier e Djibril Sidibe. Entrambi hanno avuto difficoltà a raccogliere un minutaggio accettabile in quest'inizio di stagione e potrebbero lasciare i rispettivi club.

Milan, per la difesa si studiano anche altri profili

Secondo calciomercato.com, il Milan sarebbe interessato a un difensore del Bayern Monaco, il 19enne Lars Lukas Mai. Il ragazzo è – attualmente – il capitano della squadra bavarese Under 19 ed ha giocato in tutte le partite del campionato finora in questa stagione.

Il suo contratto con la squadra tedesca scadrà nel 2022, ma i rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo per il giovane prima che entri nel giro della prima squadra. Tuttavia, il Milan non è l'unica squadra che segue i progressi del giovane difensore del Bayern. Anche i rivali dei bavaresi, il Borussia Dortmund sarebbe interessato a Mai, il che significa che i rossoneri dovranno combattere per ottenere la firma del giocatore nel mese di gennaio.

Finora Lars Lukas Mai ha fatto solo due apparizioni in prima squadra per il Bayern Monaco. I rossoneri, per ora, stanno alla finestra, coscienti però del fatto che investire sull'ennesimo giocatore giovane rappresenterebbe un rischio che difficilmente Maldini e Boban decideranno di correre.