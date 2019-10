Archiviata la finestra riservata alle Nazionali e dopo la sospirata ripresa dei vari campionati, è tempo di ritornare in campo per i protagonisti della Champions League. In particolare la Juventus di Maurizio Sarri è impegnata stasera, martedì 22 ottobre, alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino contro i russi del Lokomotiv Mosca.

Un match che potrebbe già essere decisivo

Le prime due partite del gruppo D hanno visto i bianconeri collezionare 4 punti, guadagnandosi il momentaneo primo posto in classifica in collaborazione con l'Atletico Madrid.

Il 2-2 in casa degli spagnoli all'esordio ed il 3-0 rifilato a Torino ai tedeschi del Bayer Leverkusen, mettono i campioni d'Italia sulla buona strada per la qualificazione.

Un'eventuale ulteriore vittoria contro la squadra russa potrebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno da parte di Ronaldo e soci, con il primo posto poi da contendersi fino all'ultimo contro l'Atletico. Il match di stasera è dunque uno di quelli da non sbagliare per la Juventus, chiamata a confermare quanto di buono visto finora.

Probabili formazioni: torna Danilo, Bernardeschi ancora titolare

Dopo la vittoria di sabato contro il Bologna, Sarri dovrebbe schierare la sua formazione tipo. Tra i pali toccherà al polacco Szczesny, nonostante l'ottima prova fornita da Gigi Buffon contro l'undici di Mihajlovic. In difesa si segnala il probabile ritorno di Danilo, in ballottaggio con Cuadrado nel ruolo di terzino destro. Completano la linea a quattro Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

A centrocampo Miralem Pjanic sarà affiancato da Matuidi e Khedira. Nel tridente offensivo probabile spazio a Federico Bernardeschi al fianco di Cristiano Ronaldo e di Gonzalo Higuain. Mentre Paulo Dybala è ovviamente pronto a subentrare dalla panchina.

Sono diverse le assenze nelle file della Lokomotiv di Yuri Semin, che dovrebbe schierarsi con un prudente 4-1-4-1. In difesa spazio all'ex juventino Howedes, affiancato da Ignatijev, Corluka e Rybus.

Sarà della partita anche l'ex Inter Joao Mario, schierato nei quattro di centrocampo assieme a Miranchuk, Barinov e Krychowiak. Murilo giocherà davanti alla difesa, unica punta potrebbe essere Eder.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Lokomotiv Mosca: Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Rybus; Murilo; Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Eder.

Dove vedere il match

Juventus-Lokomotiv Mosca, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, canale 201 del bouquet di Sky, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su SkyGo, visibile solo agli abbonati Sky su pc, tablet, smartphone e smart TV.