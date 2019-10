Anche quest’anno non ci sono italiani candidati a vincere il Pallone d’Oro che sarà assegnato il 2 dicembre a Parigi. Il premio è ideato dal giornale sportivo, France Football che ogni anno dal 1956 assegna l'ambito premio per il miglior calciatore che gioca in Europa. Ieri sera la rivista illustrata francese ha reso pubblica la rosa dei trenta nomi, all’interno dei quali una giuria specializzata (composta da esperti del settore, giornalisti e allenatori) sceglierà il vincitore del premio annuale.

Nella rosa dei trenta candidati al prestigioso premio per il 2019, ci sono solo tre calciatori che giocano nel campionato italiano: Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt della Juventus e il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Il senegalese è la vera sorpresa nelle candidature per il Pallone d'Oro 2019.

Matthijs de Ligt, oltre che per il premio principale, ha ricevuto la nomination anche come miglior atleta Under 21, in tale elenco si trova anche l’unico calciatore italiano preso in considerazione nei vari premi accessori, ovvero l’ex juventino classe 2000 Moise Kean che è appunto in lizza il Trofeo Kopa.

I 30 candidati al Pallone d'Oro 2019

Nella rosa dei candidati ci sono ben 15 calciatori che militano in squadre inglesi.

Ma più complessivamente è curioso suddividere i nominati in base al club attuale di appartenenza:

Il Liverpool ha tra i candidati ben 7 calciatori: Sadio Mané (Senegal), Virgil van Dijk (Olanda), Alisson (Brasile), Georginio Wijnaldum (Olanda), Trent Alexander-Arnold (Inghilterra), Roberto Firmino (Brasile), Mohamed Salah (Egitto);

Il Manchester City lo segue con 5 giocatori: Sergio Agüero (Argentina), Bernardo Silva (Portogallo), Raheem Sterling (Inghilterra), Kevin De Bruyne (Inghilterra), Riyad Mahrez (Algeria);

Il Barcellona ha invece 4 giocatori: Frenkie de Jong (Olanda), Lionel Messi (Argentina), Antoine Griezmann (Francia), Marc-André ter Stegen (Germania);

La Juventus ha 2 calciatori candidati: Cristiano Ronaldo (Portogallo), Matthijs de Ligt (Olanda);

L' Aiax ha 2 calciatori in lizza: Dusan Tadic (Serbia), Donny van de Beek (Olanda);

Il Tottenham è presente con 2 calciatori Hugo Lloris (Francia), Heung-min Son (Corea);

Il Paris Saint Germain ha 2 giocatori: Kylian Mbappé (Francia), Marquinhos (Brasile);

Il Real Madrid ha Karim Benzema (Francia);

Il Bayern ha Robert Lewandowski (Polonia);

L' Arsenal ha Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon);

Il Napoli ha Kalidou Koulibaly (Senegal);

Il Chelsea ha Eden Hazard (Belgio);

ha Eden Hazard (Belgio); L’Atletico Madrid ha Joao Felix (Portogallo)

Alcune curiosità sul Pallone d'Oro

Nella scorsa stagione, il Pallone d'Oro è stato vinto dal calciatore del Real Madrid Luka Modric, ma quest'anno il croato non è stato nemmeno inserito fra i 30 candidati.

Gli unici italiani che hanno vinto il trofeo sono stati nell’ordine: Gianni Rivera nel 1969, Paolo Rossi nel 1982, Roberto Baggio nel 1993 e Fabio Cannavaro nel 2006.

Va ricordato che i portieri Dino Zoff e Gianluigi Buffon si sono classificati al secondo posto, rispettivamente nel 1973 e nel 2006. Mentre l'unico portiere della storia a vincere il trofeo fu il mitico portiere russo Lev Yashin nel 1963.