Cristiano Ronaldo star di Instagram: a sottoscriverlo uno studio realizzato dalla società Buzz Bingo e pubblicato in Inghilterra dal quotidiano Mirror. Lo studio riporta gli introiti che le star ricevono dal popolare social network Instagram, grazie all'appeal dei loro post - profumatamente sponsorizzati - e alla contestuale possibilità di raggiungere milioni di followers.

Ronaldo star di Instagram: superati Neymar e Messi

I dati parlano chiaro e certificano un Cristiano Ronaldo, fresco del record di 700 gol in carriera, che distanzia i diretti rivali: non si parla della corsa al Pallone d'Oro, ma dei guadagni che si ricevono dalle pubblicazioni su Instagram.

Ronaldo vanta ben 186 milioni di follower e grazie a post pagati circa 780 mila sterline ciascuno, il portoghese raggiunge proventi per circa 38 milioni di sterline annue. Si ferma più o meno alla metà Lionel Messi: il principale rivale sul campo viene battuto nettamente sui social: per la Pulce 133 milioni di follower e guadagni annui che si aggirano sui 18 milioni di sterline (ogni post viene remunerato con 18 mila sterline).

Si devono invece "accontentare" Neymar e Zlatan Ibrahimovic, che guadagnano rispettivamente 5,8 e 3,2 milioni di sterline all'anno. Per il brasiliano in forza al Paris Saint Germain si contano 137 milioni di follower, mentre lo svedese ex Juve e Inter si ferma a 38 milioni. Insomma, un'enorme industria che dal campo si trasferisce anche sui social, e attraverso internet permette guadagni stratosferici.

Followers: Ronaldo gareggia con le star americane

In estate la rivista Forbes aveva pubblicato uno studio realizzato da Hopper HQ sugli introiti che le star internazionali ricevono attraverso i post su Instagram: ecco quindi che relazionando tali indicazioni con le cifre pubblicate dal Mirror, scopriamo che a colpi di social Ronaldo è in grado di gareggiare anche con le star americane più famose.

Il portoghese in questa particolare classifica sarebbe dietro solamente a Kylie Jenner e ad Ariana Grande,vantando peraltro un numero maggiore di followers, ma meno incidenza nel rapporto tra post e guadagni.

Per capire l'internazionalità che il calciatore della Juventus ha raggiunto, basta menzionare chi viene dietro di lui in classifica, nomi come Selena Gomez e Beyoncè.

I social aiutano quindi le già strapagate star del calcio ad assumere una dimensione ancor più internazionale, con i relativi brand mondiali che non si lasciano scappare l'opportunità di pubblicizzare i loro prodotti con questo semplice quanto innovativo strumento del terzo millennio.

Intanto calciatori, attori, cantanti e star di ogni tipo ringraziano: la corsa al followers è appena cominciata!