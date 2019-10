Il Milan potrebbe competere con diverse squadre della Serie A per l'acquisto del centrocampista veterano del Bayern Monaco Javi Martinez. Martedì scorso il club rossonero ha licenziato l'allenatore Marco Giampaolo e mercoledì è stata confermata la nomina di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. L'ex coach della Fiorentina e della Lazio vorrà mettere la propria impronta sulla squadra il più presto possibile, con i rossoneri che hanno sofferto molto in questo inizio di stagione.

Le attenzioni sono già passate alla finestra di mercato invernale, con recenti rapporti che danno il club rossonero come pronto ad operare sul mercato. Un'area che potrebbe richiedere attenzione è a centrocampo, con Pioli che si affida a un regista di qualità nella sua formazione che dovrebbe avere come modulo il 4-3-3. A ciò si aggiunge il fatto che il dirigente rossonero Zvonomir Boban afferma che è necessaria più esperienza in squadra.

È qui che il nome di Javi Martinez si adatta perfettamente e, secondo Calciomercatonews.com, il suo periodo al Bayern Monaco potrebbe giungere al termine. Il centrocampista spagnolo sta lottando per trovare spazio al momento, avendo giocato solo 131 minuti in cinque presenze in tutte le competizioni finora disputate. Niko Kovac sarebbe pronto a lasciare il 31enne per una cifra tra i 25-35 milioni di euro, con il Milan e Pioli che sarebbero 'alla finestra' accanto a una serie di altri club italiani, come l'Inter.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Milan

Milan, occhi in casa Tottenham: diverse occasioni in vista

Il Milan avrebbe posto la sua attenzione su tre giocatori del Tottenham a cui è stato comunicato di poter lasciare il club a gennaio. La nomina del nuovo allenatore Stefano Pioli è stata confermata mercoledì e da subito si sono rincorse le prime voci di mercato che hanno portato ad un interessamento del Milan per diversi giocatori del Tottenham.

Il club inglese, alla pari dei rossoneri, non ha iniziato al meglio la stagione e si trova al nono posto, con molti dei suoi giocatori che affrontano un futuro incerto. Calciomercato.it - ​​che cita il quotidiano spagnolo AS - sostiene che a gennaio sono stati messi sul mercato cinque giocatori: Christian Eriksen, Victor Wanyama, Ben Davies, Eric Dier e Serge Aurier. Per questi ultimi il Milan avrebbe un interesse e il rapporto afferma che un accordo per uno scambio che coinvolgerebbe Dier e Franck Kessie potrebbe essere tra le proposte in corso di valutazione.

Calciomercato.com ha recentemente affermato che i rossoneri stanno prendendo in considerazione la cessione dell'ivoriano a gennaio. Nel frattempo, Aurier sta anch'egli attirando l'interesse del Milan. SportMediaset ha recentemente riferito che l'ex del Paris Saint-Germain rimane una "opzione concreta" per il Milan, che vuole offrire una alternativa a Davide Calabria per il terzino destro a causa della scarsa forma e dei problemi fisici di Andrea Conti. Il rapporto afferma persino che Eriksen è un'opzione per "entrambi i club milanesi", ma aggiunge che è più probabile che l'Inter faccia un serio tentativo per lui.