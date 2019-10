L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. La società nerazzurra sta lavorando per capire se ci sono i presupposti per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. La richiesta principale riguarda un possibile rinforzo in mezzo al campo, che possa aumentare il tasso tecnico viste le difficoltà mostrate dalla squadra con l'uscita a metà primo tempo contro la Juventus di Stefano Sensi.

Per farlo, però, bisognerà prima operare in uscita per alleggerire il monte ingaggi e cercare di realizzare qualche plusvalenza. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano è Valentino Lazaro, che non avrebbe convinto a pieno in questa prima parte dell'annata.

Lazaro in uscita

Un giocatore che potrebbe lasciare l'Inter a gennaio, nella sessione invernale di calciomercato, è Valentino Lazaro. L'esterno austriaco non ha convinto del tutto la società nerazzurra e il suo allenatore, Antonio Conte.

Solo una la presenza in questa prima parte della stagione, in Champions League contro lo Slavia Praga. Acquistato dall'Hertha Berlino per venti milioni di euro, la preparazione del giocatore è stata condizionata da un infortunio muscolare, subito a metà luglio, che lo ha fatto rientrare in gruppo solo un mese dopo.

L'Inter, comunque, non vorrebbe privarsi del tutto di Lazaro e per questo starebbe valutando una possibile cessione in prestito.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, non è da escludere una cessione in prestito proprio al suo e club, l'Hertha Berlino, in modo da permettergli di tornare sui livelli dello scorso anno. Inoltre, in questo modo il classe 1996 potrebbe ritrovare continuità visto che a Milano sembra essere chiuso. Nerazzurri che hanno dimostrato di essere comunque coperti in quel ruolo con Candreva e D'Ambrosio.

Cessione per Gabigol

Se l'eventuale partenza di Lazaro alleggerirebbe il monte ingaggi, il bilancio dell'Inter potrebbe essere rimpinguato dalla cessione di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è in prestito al Flamengo ma a dicembre tornerà alla base. I nerazzurri non hanno intenzione di puntare su di lui, e non mancano i club interessati. La valutazione si aggira intorno ai venticinque milioni di euro, cifra importante che permetterebbe di realizzare una plusvalenza importante.

Soldi che il club meneghino potrebbe poi reinvestire sul mercato per regalare al proprio allenatore, Antonio Conte, il centrocampista richiesto già negli ultimi giorni di agosto. Flamengo che proverà a convincere l'Inter mettendo sul piatto una cifra inferiore, intorno ai venti milioni, ma con una percentuale sulla futura rivendita.