La Premier League, in questa prima parte della stagione, non sta regalando clamorose sorprese dal punto di vista dei risultati: la sfida Liverpool e Manchester City prosegue, ma la squadra di Klopp ha già distanziato di cinque punti dopo sette partite quella di Guardiola, ottenendo sette vittorie in altrettante partite. Per quanto riguarda invece le altre 'candidate' ai posti europei, la squadra che più sta deludendo è il Manchester United di Solskjaer: la scelta di affidarsi ai giovani adottata dalla società, seppur ambiziosa, non sta dando i risultati sperati e attualmente naviga a metà classifica a tantissimi punti di distanza dal primo in classifica Liverpool.

Come sottolineato dal tecnico norvegese, il Manchester United ha bisogno di una punta in grado di garantire gol e a gennaio la società potrebbe attingere dalla rosa della Juventus: piace infatti Mario Mandzukic, che, dopo aver rifiutato il Qatar, vorrebbe rilanciarsi in una società prestigiosa che gli possa garantire anche il lauto stipendio che attualmente percepisce (6 milioni di euro a stagione fino al 2021). Non solo la punta croata, ci potrebbe essere anche un altro ex bianconero che potrebbe trasferirsi al Manchester United: è Massimiliano Allegri.

Juventus, Allegri e Mandzukic potrebbero ritrovarsi al Manchester United

Come scrive Calciomercato.com, sia Allegri che Mandzukic potrebbero ritrovarsi nella società inglese. D'altronde il futuro professionale da tecnico del Manchester United di Solskjaer è evidentemente in discussione, dopo i risultati deludenti raccolti soprattutto in Premier League. Nell'intervista post partita contro l'Arsenal (finita 1 a 1) il tecnico ha sottolineato come la squadra abbia bisogno di una punta in grado di garantire gol ma di certo il problema della squadra inglese non è solo il settore avanzato.

Ecco che allora potrebbe esserci un ribaltone sulla panchina, con Allegri che inizierebbe un nuovo progetto professionale ambizioso in Inghilterra. E magari apprezzerebbe di riabbracciare uno dei suoi 'fedelissimi' alla Juventus, quel Mandzukic, che attualmente è fuori rosa alla Juventus.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Mandzukic potrebbe essere molto importante non solo per alleggerire la rosa bianconera ma anche per sistemare un po' il bilancio, con i soldi derivanti dalla cessione del cartellino e dal risparmio sullo stipendio.

Come anticipato in precedenza, la punta croata guadagna 6 milioni di euro a stagione fino al 2021, uno stipendio pesante se consideriamo che si tratta attualmente di un esubero. Probabile però in caso di cessione del croato, la Juventus decida di investire su una punta di scorta, anche perché attualmente Sarri sembra orientato sul 4-3-1-2 ed in rosa le riserve a turno sono Dybala e Higuain.