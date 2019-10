La Juventus è l'unica squadra di Serie A che è riuscita a conquistare tre punti in questa seconda giornata di Champions League, la quale è stata invece contraddistinta dalle sconfitte di Inter e Atalanta e dal pareggio esterno del Napoli.

In merito alla Juventus, a Sky Sport ha parlato ieri la storica bandiera bianconera, attualmente commentatore televisivo per l'emittente satellitare: si parla di Alex Del Piero, che ci ha tenuto a complimentarsi per lo stato attuale di forma dei ragazzi di Sarri. Secondo l'ex capitano della Juve, attualmente i bianconeri 'si trovano in un momento ideale per affrontare l'Inter'.

'Juventus in buone condizioni fisiche'

Come sottolineato da Del Piero, la Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro il Bayer Leverekusen, convincente dal punto di vista del risultato ma soprattutto rotonda, in cui sono stati protagonisti i giocatori del settore avanzato. Hanno infatti segnato Higuain, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, per quest'ultimo il gol è un modo per acquisire un po' di fiducia dopo un difficile inizio di stagione in cui ha fatto molta panchina.

Tutto questo potrebbe essere molto importante per la partita contro l'Inter: anche secondo Del Piero, se infatti la Juventus fosse arrivata al match contro la squadra di Conte con un pareggio o una sconfitta, di certo avrebbe avuto meno fiducia, considerando anche che attualmente l'Inter è in una forma ideale, avendo finora vinto tutte le partite di campionato.

E invece, come specifica l'ex numero 10: "La Juve si trova nelle migliori condizioni, considerando il periodo della stagione".

Qualora la Juventus dovesse vincere a San Siro, la squadra di Sarri scavalcherebbe in classifica quella di Conte.

Del Piero sull'Atalanta ed il Napoli

Lo stesso ex capitano bianconero, oltre a parlare di Juventus, negli studi di Sky Sport si è soffermato sull'Atalanta e sul Napoli. Per quanto riguarda la società bergamasca, Del Piero ci ha tenuto a sottolineare che "in Champions League ti fanno molto male", nonostante la squadra di Gasperini abbia tenuto il pallino del gioco e abbia creato molte occasioni da gol.

Secondo il commentatore, all'Atalanta non resta che sperare in un terzo posto dignitoso, che gli permetterebbe di giocare in Europa League.

Non è mancato poi il riferimento al Napoli, prima del match dei partenopei contro il Genk (terminato 0 a 0). Del Piero ha confermato che attualmente il Belgio è una fucina di talenti e che la squadra avrebbe potuto creare problemi, cosa che poi si è effettivamente verificata durante la partita.

Una difficoltà diversa per l'Inter, che ha affrontato il Barcellona, una delle candidate alla vittoria della Champions League: la squadra di Conte ha infatti subito una sconfitta al Camp Nou che però è stata immeritata.