Questo pomeriggio, dopo le 16, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi sotto la pioggia in vista della partita contro la Lokomotiv Mosca. Questa seduta è servita a Maurizio Sarri per iniziare a pensare alla formazione da schierare martedì sera. Anche ieri la Juve si era allenata ma il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante.

Ovviamente, Douglas Costa non era ancora in campo con i compagni visto che ancora non è al meglio. Questo pomeriggio, anche Aaron Ramsey era assente. Il gallese, come ha spiegato Maurizio Sarri, quando si allena sente la coscia affaticarsi e per questo motivo non si vogliono correre rischi. Contro la Lokomotiv Mosca, Ramsey non dovrebbe dunque essere a disposizione. Come trequartista, il tecnico toscano confermerà Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e uno fra Paulo Dybala o Gonzalo Higuain. I due argentini sono in ballottaggio per una maglia da titolare.

Ramsey non ha preso parte all'allenamento di oggi

Questo pomeriggio, la Juventus ha svolto l'allenamento della vigilia della gara contro la Lokomotiv Mosca. Martedì mattina, i bianconeri faranno le ultime prove tattiche e Maurizio Sarri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Quello che è certo è che contro la Lokomotiv Mosca, Aaron Ramsey non sarà in campo dal primo minuto. Il numero 8 juventino, oggi, non ha preso parte all'allenamento poiché non è al meglio dal punto di vista fisico, perciò il ruolo di trequartista, domani sera, sarà occupato da Federico Bernardeschi.

Contro la Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri farà pochi cambi e confermerà gran parte dei giocatori visti contro il Bologna.

Le novità nell'undici bianconero saranno certamente due ovvero Wojciech Szczesny e Blaise Matuidi, poi resta da capire se ci sarà un cambio in attacco. Al momento resta aperto anzi apertissimo il ballottaggio fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain per affiancare Cristiano Ronaldo. Per il resto in difesa e a centrocampo non dovrebbero esserci particolari novità.

La retroguardia della Juve sarà guidata da Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt mentre sulle fasce saranno confermati Juan Cuadrado e Alex Sandro. Davanti a loro agirà il centrocampo a tre composto da Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il numero 6 juventino, però, potrebbe anche riposare visto che contro il Bologna sembrava un po' stanco. Qualora Sarri decidesse di far riposare Khedira al suo posto inserirebbe Bentancur.

La carica di Bernardeschi

Domani sera, la Juventus sarà in campo per il terzo match del girone di Champions League. Tra i titolari di Maurizio Sarri, per la gara contro la Lokomotiv Mosca, ci sarà anche Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, con un post su Instagram, ha caricato la sua squadra in vista della partita di martedì sera: "Domani è una notte di Champions, di quelle che piacciono a noi".