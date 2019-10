Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per proseguire la marcia di avvicinamento alla partita contro il Bologna. Maurizio Sarri ha ritrovato altri nazionali e ormai il gruppo è praticamente al completo. Ieri, il tecnico aveva riabbracciato Emre Can, Alex Sandro, Paulo Dybala, Matthijs De Ligt, Wojciech Szczesny e Aaron Ramsey. Oggi, invece, si sono rivisti Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Merih Demiral, Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi dunque all'appello mancavano il solo Rodrigo Bentancur, mentre Miralem Pjanic era in permesso. Dalla seduta di oggi, sono arrivate ottime notizie per Maurizio Sarri visto che Danilo e Mattia Perin hanno lavorato in gruppo.

Speranza Ramsey

In questi giorni in casa Juve si valuteranno le condizioni di alcuni giocatori. In particolare, Maurizio Sarri spera presto di avere a disposizione tutta la rosa ad eccezione del lungo degente Giorgio Chiellini. L'obiettivo è recuperare tutti gli infortunati. Tra questi ci sono Mattia De Sciglio e Douglas Costa che oggi hanno svolto un lavoro personalizzato mentre per quanto riguarda Danilo ci sono ottime notizie visto che è già tornato in gruppo e perciò sarà il primo a tornare a disposizione.

Dunque il numero 13 juventino dovrebbe essere convocato per la gara contro il Bologna mentre gli altri due esterni restano ancora in dubbio.

Per la ripresa del campionato, invece, c'è la speranza di avere a disposizione Aaron Ramsey. Nei giorni scorsi il numero 8 juventino è stato in nazionale ma non è sceso in campo con la maglia del Galles visto che aveva accusato un piccolo acciacco fisico nell'intervallo della gara contro l'Inter.

Quest'oggi Ramsey ha lavorato parzialmente in gruppo e potrebbe essere disponibile per il match contro il Bologna. In ogni caso la sensazione è che non sarà titolare. In tal caso nel ruolo di trequartista Maurizio Sarri dovrebbe impiegare Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, oggi, è tornato alla Continassa rinfrancato dai due gol realizzati in nazionale. Adesso Bernardeschi spera di sbloccarsi anche in campionato visto che in Champions League è già andato in gol.

Il giocatore classe '94 sabato avrà il compito di assistere Cristiano Ronaldo ed uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Giovedì la Juventus si allenerà al mattino

Nella giornata di giovedì la Juventus si allenerà al mattino per preparare la sfida contro il Bologna. Da domani il gruppo sarà finalmente al completo visto che sono attesi anche Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic. Dunque, giovedì la Juve si allenerà soprattutto sulla tattica e Maurizio Sarri potrà così valutare la condizione dei suoi ragazzi e potrà così decidere definitivamente chi schierare fra i titolari contro il Bologna.