Per la Juventus gli impegni sono sempre tantissimi, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi non hanno un attimo di tempo nemmeno per godersi la vittoria contro la Spal che ha lasciato intravedere notevoli passi in avanti sul piano del gioco. Stamani i bianconeri hanno già iniziato a mettere nel mirino la gara contro il Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Martedì la Juve affronterà i tedeschi e per questa sfida il tecnico conta di ritrovare Alex Sandro. Il brasiliano, questa mattina, è tornato alla Continassa e si è regolarmente allenato con i compagni. In Champions, pertanto, Alex Sandro dovrebbe riprendersi il suo posto sulla corsia di sinistra in difesa e così Blaise Matuidi dovrebbe ritornare a centrocampo. Oggi, comunque, Maurizio Sarri non è ancora entrato nei dettagli tattici della sfida di martedì anche perché chi ha giocato ieri ha svolto un Lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento tradizionale.

Martedì Sarri farà qualche cambio

La Juventus, oggi, ha già iniziato a pensare alla gara contro il Bayer Leverkusen. Per questa sfida Maurizio Sarri starebbe valutando di fare alcuni cambi anche se la sensazione è che le novità non saranno molte. In porta dovrebbe rivedersi Wojciech Szczesny. Davanti a lui agirà la linea a quattro che dovrebbe essere composta da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt ed a completare la retroguardia juventina dovrebbe esserci il citato Alex Sandro.

Il brasiliano, ieri, era assente per motivi personali. Adesso il numero 12 juventino è tornato a Torino e martedì dovrebbe essere titolare. Oltre che in difesa, contro il Bayer Leverkusen la Juve dovrebbe proporre della novità anche a centrocampo. Infatti, in mediana dovrebbe tornare Blaise Matuidi che ieri ha giocato proprio da terzino sinistro. Martedì, con il francese in mezzo al campo ci saranno Miralem Pjanic e Sami Khedira.

Davanti a loro Maurizio Sarri dovrebbe confermare il trequartista e resta da capire se sarà ancora Aaron Ramsey. Il gallese è reduce da tre partite consecutive e perciò non è da escludere che possa rifiatare. Dunque le soluzioni potrebbero essere due ovvero Federico Bernardeschi o Paulo Dybala. Però è più probabile che il numero 10 juventino possa essere confermato al fianco di Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala è favorito su Gonzalo Higuain per affiancare CR7 nel 4-3-1-2 bianconero.

Domani conferenza stampa ed allenamento nel pomeriggio

Per la Juventus domani sarà già vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen e la squadra si allenerà nel pomeriggio. La seduta dei bianconeri è fissata per le 16:15. L'allenamento sarà preceduto dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri e di un giocatore bianconero che si terrà alle ore 14:30.