Secondo quanto riportato da Tuttosport l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, starebbe pensando di apportare una serie di modifiche alla formazione per l'imminente partita di campionato bianconera contro il Lecce di questo fine settimana. Il rapporto descrive come Sarri vorrebbe far riposare la stella portoghese Cristiano Ronaldo, che ha giocato sette partite negli ultimi 24 giorni tra Juventus e la nazionale portoghese.

L'unica partita che il 34enne attaccante ha mancato in questa stagione è stata la vittoria dei bianconeri sul Brescia, giocando ogni altro minuto disponibile per il club torinese. Pertanto, Sarri starebbe pensando di schierare un attacco tutto argentino, con la coppia formata da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain che inizierebbero insieme contro il Lecce. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro ha segnato cinque gol e finora ha fornito un assist alla Juventus in questa stagione, dimostrando un ruolo determinante in partite importanti come lo scontro contro il Napoli alla fine di agosto.

Dybala potrà essere un fattore decisivo per la Juventus: occhio agli errori difensivi

Grazie a Paulo Dybala, la Juventus è riuscita a recuperare la partita con Lokomotiv Mosca martedì sera, ribaltando il risultato in soli due minuti. Certo, la vittoria sarà una buona iniezione di fiducia per i bianconeri, ma ci sono ancora alcune cose che devono migliorare. Per quanto riguarda la retroguardia, martedì sera è stato messo in evidenza un aspetto negativo: il difensore della Juventus e della Nazionale ha perso troppi duelli.

In effetti, De Ligt ha vinto il 66,7% dei duelli mentre Bonucci è sceso al 57,1%. Forse l'assenza di Chiellini fa la differenza. A centrocampo Khedira e Matuidi garantiscono molto in fase difensiva, ma allo stesso tempo non sono molto propensi alla fase di attacco. Inoltre, la mancanza di un po' di tecnica è stata evidente nel match contro i russi. Una volta entrato Higuain, si è visto in campo un chiaro cambiamento mentre Bentancur è sceso a centrocampo.

In altre parole, Sarri ha alcune cose da valutare in vista della prossima partita. Dopo la partita col Lokomotiv Mosca, però, molto probabilmente ha un quadro chiaro di ciò che deve essere fatto a seconda degli avversari.

La reazione di Buffon al gol di Dybala

Gigi Buffon è stato entusiasta per i gol di Paulo Dybala durante la partita di Champions. Anche se ha guardato la partita dalla panchina, ha festeggiato come se fosse in campo, impazzendo quando l'attaccante argentino ha cambiato la partita da solo.

Quando Dybala è stato sostituito da Maurizio Sarri, ha ricevuto un grande abbraccio dal portiere, che è sicuramente una vera icona per la Juventus. Naturalmente, la sua reazione è stata molto apprezzata dai fedeli bianconeri, mentre esprimeva tutta la sua passione.