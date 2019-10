La seconda potenza del Girone C, la Reggina, affronta la sorpresa del raggruppamento, la Paganese, per un match che mette in palio punti importanti per gli obiettivi prefissi dalle due formazioni ad inizio stagione: sulla carta un gap di appena quattro punti che potrebbe essere completamente stravolto in caso di successo da parte degli azzurrostellati.

La formazione di mister Erra ha cominciato la stagione nel migliore dei modi: i campani si sono scrollati di dosso la delusione dell'anno scorso, culminato con la retrocessione in Serie D avvenuta per mano del Bisceglie, rimediata in maniera a dir poco eccellente dalla società, che è riuscita a conquistare la riammissione in Lega Pro in piena estate.

Dopo la sconfitta di Viterbo all'esordio, Scarpa e compagni sono riusciti a ritrovare la giusta quadra, superando Monopoli, Rende e Rieti, che curiosamente sono costate le panchine ai rispettivi tecnici, successivamente esonerati dalle società, e pareggiando in maniera beffarda contro Sicula Leonzio e Virtus Francavilla. La sconfitta contro la Cavese nel derby di qualche domenica fa aveva fatto temere il peggio, ma gli azzurrostellati sono riusciti a rimettersi in carreggiata e vincere due gare consecutive.

La Reggina invece questi problemi non li ha avuti: una campagna acquisti stratosferica, il cui apice è stato raggiunto con l'ingaggio dell'ex Napoli ed Atalanta Denis, ha fatto sì che nella città a ridosso dello Stretto si respirasse un'altra aria. Le quattro vittorie fin qui totalizzate e i tre pareggi maturati sul campo hanno sancito la seconda posizione in classifica con quindi punti in totale.

La trasferta di Pagani, per quanto ostica possa essere, deve rappresentare per la formazione di mister Domenico Toscano il trampolino di lancio se concretamente gli amaranto vogliono agguantare direttamente la Serie B.

Probabili formazioni Paganese-Reggina

In vista del match in programma questo pomeriggio allo stadio Marcello Torre, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, i tecnici Erra e Toscano dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Mattia; Alberti, Diop.

A disposizione: Campani, Scevola, Acampora, Dramè, Perri, Sbampato, Bonavolontà, Bramati, Lidin, Calil, Guadagni, Musso, Scarpa. Allenatore: Alessandro Erra

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Bresciani, De Rose, Bianchi, Rolando; Rivas; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Sounas, Bellomo, Denis. Allenatore: Domenico Toscano

