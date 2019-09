Derby salernitano di scena questa sera alle ore 20.45 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia: la Paganese sarà ospite della Cavese nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C girone C. La sfida con gli aquilotti si disputerà nell'impianto sportivo delle vespe a causa dei lavori di adeguamento dello stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni alle normative vigenti e nel rispetto degli standard disposti dalla Lega Pro alle società.

La Cavese arriva al confronto con gli azzurrostellati con gli strascichi del ribaltone in panchina, dove in settimana è arrivato Sasà Campilongo, che aveva già allenato i metelliani qualche anno fa, al posto dell'esonerato Francesco Moriero, al quale la società imputa un avvio di stagione non proprio esaltante, caratterizzato da due pareggi e due sconfitte.

La situazione in casa Paganese è diametralmente opposta a quella degli avversari: la formazione di mister Alessandro Erra, dopo la sconfitta di misura all'esordio contro la Viterbese, ha inanellato un filotto di tre risultati utili consecutivi, con un successo interno per 2-0 contro il Monopoli e due pareggi consecutivi, entrambi per 2-2, contro Sicula Leonzio e Virtus Francavilla.

Probabili formazioni Cavese-Paganese

In vista del derby in programma questa sera allo stadio Menti, i tecnici Campilongo e Erra dovrebbe optare per il seguente undici iniziale:

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Matino, Marzorati, Rocchi, D’Ignazio; Nunziante, Matera, Favasuli; Di Roberto, Germinale, Sainz-Maza.

A disposizione: Kucich, Rinaldi, Polito, Marzupio, Galfano, Spaltro, Castagna, Guadagno, El Ouazni, Addessi, De Rosa, Stranges, Goh, Russotto. Allenatore: Salvatore Campilongo

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Gaeta, Capece, Caccetta, Perri; Alberti, Diop. A disposizione: Campani, Scevola, Acampora, Lidin, Bonavolontà, Bramati, Sbampato, Calil, Scarpa, Musso, Giadagni.

Allenatore: Alessandro Erra

Tabellino Cavese-Paganese

CAVESE: in attesa delle formazioni ufficiali

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Marco Ricci della sezione di Firenze (Grasso-Fraggetta)

