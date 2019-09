Nella quinta giornata di campionato il Messina del tecnico Massimo Costantino ospita al Franco Scoglio il Palermo di mister Rosario Pergolizzi: si ripropone il derby siciliano tra due piazze che hanno fatto la storia del calcio italiano e che stanno attraversando momenti non certo felici per motivi diversi.

Il Messina si è consolidato a metà classifica, dopo aver conquistato 5 punti, frutto di un successo, due pareggi e una sconfitta.

Nell'ultima turno i peloritani hanno impattato con il Biancavilla per 2-2.

Quattro successi su quattro per il Palermo, che ha cominciato nel migliore dei modi la sua ascesa verso la Lega Pro: gli uomini di Pergolizzi tuttavia stentano a decollare e talvolta riescono a conquistare l'intera posta in palio solamente dopo un avvio non certo scoppiettante. Anche nell'ultimo turno si è ripetuto lo stesso copione, con il Marina di Ragusa che è riuscito ad acciuffare a sorpresa il pareggio e ha provato a mettere in difficoltà i rosanero, i quali solamente nella ripresa sono riusciti a mettere in cascina i tre punti.

Probabili formazioni Messina-Palermo

Non dovrebbero esserci grossi cambi di formazione per Costantino e Pergolizzi, che si presenteranno in vista del derby di questo pomeriggio con i seguenti undici iniziali:

MESSINA (4-3-3): Aiello; Quitadamo, Fissore, D. Marchetti, Casella; A. Marchetti, Giuffrida, Correnti; Carbonaro, Aladje, Carrozza. Allenatore: Massimo Costantino

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Mrtinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici.

Allenatore: Rosario Pergolizzi

