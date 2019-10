La Serie C torna in campo per la dodicesima giornata di andata e tra le sfide in programma oggi 27 ottobre spicca il match Picerno-Paganese, che si gioca questo pomeriggio sul neutro dello stadio Alfredo Viviani di Potenza, a causa della mancata omologazione per la categoria dell'impianto casalingo, il Donato Curcio, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00.

I rossoblu del tecnico Domenico Giacomarro, ex di turno dopo aver allenato la Paganese nella stagione 2005/2006, conquistando la promozione in Lega Pro con quattro giornate di anticipo e lo Scudetto di Serie D, hanno finora totalizzato 10 punti, frutto di due successi, quattro pareggi e cinque sconfitte, con 12 reti realizzate e 18 subite, occupando di conseguenza la sedicesima posizione, a pari punti con il Bisceglie, a ridosso dalla zona play-out, distante appena due lunghezze: tra le mura amiche la compagine picernese ha vinto una sola volta, all'esordio stagionale casalingo, superando 2-1 il Rieti. Successivamente sono arrivati due pareggi con Casertana e Virtus Francavilla e due sconfitte contro le blasonate Avellino e Bari. Una vittoria contro i campani potrebbe rendere meno deficitaria la classifica, rilanciando i lucani a ridosso delle prime dieci del torneo.

Ottava posizione invece per la Paganese, che nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso contro la Vibonese ha raccolto il quarto pareggio stagionale: la formazione di mister Alessandro Erra ha totalizzato 16 punti, risultato di quattro successi, altrettanti pareggi e tre sconfitte, l'ultima delle quali nella trasferta di Teramo, persa con il risultato di 2-1. Gli azzurrostellati vantano anche il secondo attacco più prolifico del torneo, grazie alle 21 realizzazioni, alle spalle della capolista Reggina, che invece conta 22 reti.

Un successo al Viviani potrebbe rilanciare le ambizioni del sodalizio del presidente Trapani, migliorando una classifica che finora ha già fatto sognare i tifosi.

A dirigere Picerno-Paganese è stato designato il signor Antonino Costanza della sezione di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Antonio Marco Vitale della sezione di Ancona e Giacomo Monaco della sezione di Termoli.

Probabili formazioni Picerno-Paganese

Il tecnico dei rossoblu Giacomarro è costretto a rinunciare ell al centrocampista La Vigna e al portiere Pane, entrambi per infortunio: in vista della sfida contro gli azzurrostellati il trainer nativo di Marsala dovrebbe confermare il collaudato 3-5-2, con Cavagnaro tra i pali Fontana centrale difensivo con Priola a destra e Bertolo a sinistra.

Pitarresi in cabina di regia, Fiumara e Vanacore esterni, mentre Langone e Vrdoljak in posizione più centrale. Coppia offensiva composta da Esposito e Santaniello.

Erra invece dovrà fare a meno degli infortunati Diop e Perri, ancora ai box a causa di problemi muscolari: il tecnico di Coperchia recupera Dramè, il quale dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Non ci sarà neanche Baiocco, che a pochi minuti dalla fine del match contro la Vibonese si era infortunato e, sebbene fosse riuscito a stringere i denti, non ha risolto ancora il problema.

Tra i pali ci sarà Campani, difesa a tre con Stendardo centrale, Schiavino a destra e Panariello a sinistra; linea di centrocampo guidata da Capece nel ruolo di playmaker, Carotenuto e Mattia gli esterni, mentre Caccetta e Gaeta in posizione più centrale. In attacco dubbio Calil-Scarpa, sebbene quest'ultimo sembra in netto vantaggio sul primo, con Alberti che farà da completamento al reparto offensivo.

PICERNO (3-5-2): Cavagnaro; Priola, Fontana, Bertolo; Fiumara, Langone, Pitarresi, Vrdoljak, Vanacore; Esposito, Santaniello. A disposizione: Fusco, Caidi, Lorenzini, Calamai, Guerra, Melli, Langone, Donnarumma, Kosovan, Sparacello, Nappello, Calabrese, Ruggieri. Allenatore: Domenico Giacomarro

PAGANESE (3-5-2): Campani; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Mattia; Scarpa, Alberti. A disposizione: Scevola, Dramè, Sbampato, Bramati, Calil, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Guadagni, Musso.

Allenatore: Alessandro Erra

