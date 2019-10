La Serie B è già iniziata da oltre un mese, ma la classifica della campagna abbonamenti di tutte le società della cadetteria si è aggiornata fino a poco fa poiché alcune società hanno deciso di lasciare aperta la campagna abbonamenti anche all'inizio del campionato. Una scelta che non ha portato a grandi risultati visto che, come spesso avviene, chi ha intenzione di fare l'abbonamento lo sottoscrive già in piena estate: un vero e proprio atto d'amore nei confronti della sua squadra del cuore.

Di certo in questi primi incontri, la Serie B ha visto una buona affluenza generale negli stadi.

In ogni caso, a stravincere la classifica abbonamenti in Serie B è stato il Frosinone (oltre 3 mila abbonamenti in più rispetto al Benevento secondo), club appena retrocesso dalla serie A che in questo avvio di campionato sta deludendo nettamente le aspettative, occupando un posto di medio-bassa classifica.

Lo scettro della squadra con più abbonamenti della Serie B lo scorso anno è andato al Benevento, quest'anno invece i sanniti dovranno contentarsi di un secondo posto in questa speciale classifica.

La classifica abbonamenti della Serie B

Di seguito la classifica abbonamenti della Serie B (ormai tutte le squadre hanno chiuso le proprie campagna abbonamenti). Soltanto il Chievo Verona non ha comunicato il dato ufficiale degli abbonamenti sottoscritti.

Frosinone 11.200

Benevento 7.805

Perugia 5.410

Pisa 5.215

Empoli 4.671

Cremonese 4.382

Crotone 4.299

Ascoli 4.197

Spezia 3.600

Pescara 3.474

Livorno 3.351

Cittadella 3.043

Juve Stabia 2.850

Trapani 2.644

Salernitana 2.643

Venezia 2.121

Cosenza 1.696

Pordenone 1.361

Virtus Entella 1.026

Chievo Verona non comunicato

Settima giornata: colpaccio del Pescara, il Benevento comanda la classifica

Durante il settimo turno si attendevano le vittorie di Empoli e Salernitana, rispettivamente prima e seconda prima del weekend.

Nessuna delle due è riuscita a vincere. I campani hanno pareggiato contro il Frosinone, dopo essere stati in vantaggio per buona parte della gara: un vero e proprio peccato quello di non essere riusciti a portare a casa una vittoria che li avrebbe proiettati al primo posto, dopo la defaillance dell'Empoli sul campo del Pordenone. I toscani hanno perso 2-0 senza mai entrare in partita.

Ottima vittoria del Benevento che è riuscito a vincere sul difficile campo di La Spezia, raggiungendo così l'attuale primo posto in classifica.

Vittoria importante per il Crotone che contro la Virtus Entella è riuscito a portare a casa i 3 punti, arrivando così a un solo punto dalla vetta. Continua a vincere il Cittadella (terza vittoria consecutiva) che si impone per 2-0 contro la Cremonese. Bella vittoria del Pescara, che si impone sul campo dell'Ascoli e torna a vincere dopo quasi un mese (l'ultima vittoria era stata contro il Cosenza il 15 Settembre).

Esce così dalla crisi la squadra abruzzese.