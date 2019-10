La Sampdoria è ancora senza guida tecnica. I blucerchiati stanno cercando un nuovo allenatore che possa prendere il posto di Di Francesco e rialzare la squadra dall’ultimo posto in classifica. Le piste battute sono tante con alcuni nomi più “caldi”, altri che stanno perdendo quota e altri ancora che da buoni outsider aspettano l’evolversi della situazione. La certezza è che alla ripresa degli allenamenti il gruppo sarà guidato dall’ex capitano Angelo Palombo perché Massimo Ferrero non ha fretta. La decisione va presa con la certezza di non sbagliare e per questo anche oggi potrebbe non essere il giorno giusto per l'annuncio.

Sampdoria: contatti avviati con Gattuso

Il presidente della Sampdoria ieri ha avuto un contatto con Gennaro Gattuso per cercare di sondare la sua disponibilità. La chiacchierata esplorativa non sarebbe andata male, il tecnico infatti starebbe valutando l’offerta insieme al suo staff. Un’apertura che è un buon passo avanti rispetto ai primi rumors per cui sembrava che l’ex Milan non avesse nessuna intenzione di trasferirsi a Genova.

Oggi potrebbe arrivare la sua risposta definitiva e se dovesse dire di “sì” nessuno potrà togliergli la panchina blucerchiata.

Perché per Massimo Ferrero è Gattuso l’uomo giusto per la Samp. La grinta, l’esperienza da giocatore e da allenatore al Milan lo rendono il candidato ideale per il presidente. Sarebbe una svolta decisa e un cambio di pagina netto rispetto al passato. Il riflessivo Di Francesco sarebbe infatti solo un ricordo, con l’ex Campione del Mondo nello spogliatoio tutto cambierebbe.

De Biasi prima alternativa, niente Sampdoria per Iachini

E se Gattuso dicesse no? L’alternativa sarebbe già pronta. Ieri a Tortona, come rivela Il Secolo XIX di oggi, i dirigenti Osti e Pecini hanno incontrato Gianni De Biasi. Il colloquio è stato sicuramente positivo e ora si aspetta solo di capire cosa farà Gattuso. Il tecnico è reduce dalla breve e non fortunata parentesi con l’Alaves che non ha cancellato il gran lavoro fatto con l’Albania.

In sei anni, da Commissario Tecnico, De Biasi ha fatto crescere il suo gruppo centrando una storica qualificazione agli Europei.

La rosa dei candidati per il nuovo allenatore sembra così essersi ridotta a due candidati. Con buona pace dei tifosi che speravano in un ritorno di Beppe Iachini. Il tecnico dell’ultima promozione dalla B alla A sta piano piano perdendo posizioni nella corsa. Intriga, ma è sempre molto complicata la trattativa con Claudio Ranieri.

Il profilo sarebbe ideale, ma difficilmente si potrebbe riuscire a strappare un accordo in tempi brevi. Alcuni sussurrano anche di un tentativo per Rudi Garcia, pista da considerarsi quasi impossibile. La Sampdoria non ha ancora un nuovo allenatore, ma il casting sta procedendo serrato con Gattuso prima scelta, De Biasi in forte risalita e tutti gli altri ad aspettare.