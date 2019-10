La Sampdoria va a caccia del suo nuovo allenatore. Ieri è stato ufficializzata la rescissione del contratto di Eusebio Di Francesco. Le parti si sono accordate con una buona uscita di 1,8 milioni di euro, in soldoni un anno di contratto pagato al posto dei tre concordati in estate. Ora è tempo per Massimo Ferrero di scegliere la nuova guida tecnica. Il presidente resterà tale, visto che la cordata con Vialli capofila si è sfilata dalla trattativa dell’acquisto del club. A lui quindi il compito di scegliere chi potrà guidare la squadra verso la salvezza.

Sampdoria, nuovo allenatore: Iachini candidato forte

La prima scelta per la panchina della Sampdoria secondo quanto riportato oggi da Il Secolo XIX sarebbe Beppe Iachini. Il preferito dei tifosi, rimasto nei cuori dopo la cavalcata dalla serie B alla Serie A è attualmente in pole position. Molto legato all’ambiente e con richieste più contenute rispetto agli altri candidati, è la via più percorribile.

Iachini è in pole position dopo che Pioli ha detto “no” una volta capito che sarebbe stato lui il prescelto per la panchina del Milan. L'ex Lazio e Inter era in primissima posizione fino a domenica ma ora lo scenario è cambiato e vanno trovate altre soluzioni.

Iachini è reduce dall’esperienza all’Empoli, pochi mesi in cui ha preso il posto di Andreazzoli, poi arrivato l’esonero dopo tante sconfitte.

In precedenza il 55enne di Ascoli Piceno è stato sulla panchina del Sassuolo con una salvezza decisamente tranquilla e l'undicesimo posto finale in classifica. Peri tifosi blucerchiati però sarebbe lui la scelta giusta, perché con la sua grinta può rilanciare una squadra apparsa senza anima e cuore nelle prime sette gare di campionato. La salvezza ad oggi sembra difficile, ma si spera che il cambio di guida tecnica dia una svolta decisa all’andamento del campionato blucerchiato.

Ranieri, Gattuso e De Biasi le alternative della Sampdoria

Iachini non è però l’unico nome della lista di Ferrero. La Samp starebbe vagliando anche l’opzione Claudio Ranieri, una pista difficilmente percorribile per costi e non solo. Accostato già da qualche giorno alla panchina blucerchiata la sensazione è che abbia sempre “nicchiato” aspettando magari altre proposte. Uno dei nomi che più piace dalle parti di Bogliasco è Rino Gattuso.

L’ex Milan sarebbe anche stato contattato, ma avrebbe fatto richieste precise e abbastanza alte alla dirigenza che avrebbe mollato la presa

Il dopo Di Francesco è quindi un bel rebus al momento molo difficile da sciogliere. Il quarto nome sondato nelle ultime ore sarebbe quello di Gianni De Biasi. Dopo l’ottimo lavoro con l’Albania, la sua ultima esperienza in panchina è stata in Spagna con l’Alaves, ma chissà che non possa tornare finalmente ad allenare in Italia e a Genova in particolare.

La crisi della Sampdoria sembra infinita, l’ultimo posto in classifica, l’esonero di Di Francesco e ora la rottura della trattativa per la cessione della società. Rialzarsi è un obbligo e il cambio di guida tecnica potrebbe essere la mossa giusta per cercare la salvezza.