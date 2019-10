La 9ª giornata del campionato di Serie A proporrà interessanti sfide. Tra le partite più importanti avremo la sfida tra Roma e Milan, fissata per domenica 27 ottobre 2019. Il match allo Stadio Olimpico avrà inizio alle ore 18.00 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky. I giallorossi hanno ospitato i rossoneri per 84 volte, con un bilancio di 25 vittorie, a fronte di 31 pareggi e 28 sconfitte. La stagione scorsa finì 1-1.

Krzysztof Piątek portò in vantaggio gli ospiti, dopodiché ci fu il pareggio di Nicolò Zaniolo. L’ultimo successo dei capitolini risale alla stagione 2016/17, quando s’impose per 1-0, con goal di Radja Nainggolan. Nelle ultime 10 trasferte a Roma, si registrano soltanto 2 vittorie per il Milan. Nella stagione 2017/18 vinse 0-2, grazie alle reti di Patrick Cutrone e Davide Calabria. Nella stagione 2011/12 si registrò uno spettacolare 2-3.

Zlatan Ibrahimović portò in vantaggio i rossoneri, dopodiché ci fu il pareggio di Nicolás Burdisso. A riportare avanti gli ospiti ci pensò Alessandro Nesta e poi andò a segno ancora l’attaccante svedese. Nel finale segnò Bojan Krkić. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo quest’anno, diamo uno sguardo alle altre sfide in programma.

Calendario 9ª giornata, programma anticipi e posticipi

Ad aprire il programma della 9ª giornata di campionato sarà l’anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo alle ore 20.45 di venerdì 25 ottobre 2019.

Il match del Bentegodi verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Si proseguirà sabato 26 ottobre 2019 con la Juventus ospite del Lecce. La partita dei bianconeri comincerà alle ore 15.00 (Sky) e non sarà l’unica fissata come anticipo. Infatti, oltre ai ragazzi di Maurizio Sarri, scenderanno in campo poco più tardi anche i ragazzi di Antonio Conte. L’Inter ospiterà a San Siro il Parma alle ore 18.00 (Sky).

Per le due pretendenti allo scudetto saranno impegni facili sulla carta, ma non dovranno essere sottovalutati. Si chiuderà in serata con Genoa-Brescia alle ore 20.45. In questo caso sarà DAZN a proporre la visione.

Il calendario di Serie A offrirà Bologna-Sampdoria alle ore 12.30 di domenica 27 ottobre 2019. Sarà molto importante questa sfida per i blucerchiati, ma sarà altrettanto sentita da Siniša Mihajlović, che oltre ad aver giocato nella squadra ligure, l’ha anche allenata.

Il match del Ferraris verrà trasmesso in diretta tv su DAZN. Al pomeriggio si potrà guardare anche Spal-Napoli, che avrà inizio alle ore 15.00. Contemporaneamente, ma su Sky, avremo Atalanta-Udinese e Torino-Cagliari.

A chiudere il programma ci sarà Fiorentina-Lazio alle ore 20.45. Il posticipo del Franchi sarà visibile su Sky. La sfida promette spettacolo e non bisognerà perdersela assolutamente. I viola non vincono davanti al pubblico di casa dalla stagione 2016/17, quando s’imposero per 3-2.

In quell’occasione subirono lo svantaggio firmato da Keita Baldé, dopodiché ribaltarono tutto con i goal di Khouma Babacar, Nikola Kalinić e autorete di Cristiano Lombardi. Nel finale accorciò le distanze Alessandro Murgia. La scorsa stagione finì 1-1 a Firenze. Alla rete di Ciro Immobile rispose Luis Muriel. Il bilancio della Fiorentina nelle sfide contro la Lazio è di 32 vittorie, a fronte di 20 pareggi e 18 sconfitte. C’è da considerare, però, che negli ultimi 10 anni ha ottenuto solamente 2 vittorie e 2 pareggi, contro 6 sconfitte. Una volta archiviata la 9ª giornata di campionato ci attenderà il turno infrasettimanale, che proporrà l’interessante big match Napoli-Atalanta.