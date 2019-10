L'Inter di Conte ha dimostrato in questa prima parte della stagione di essere una squadra competitiva non solo in Serie A ma anche in Champions League: il match contro il Barcellona, nonostante la sconfitta, ha messo in evidenza una squadra che somiglia molto al carattere del suo tecnico e solo il calo fisico e qualche errore arbitrale non hanno permesso all'Inter di ottenere un ottimo risultato al Camp Nou.

Durante la conferenza stampa di presentazione per Inter-Juventus, Conte ha sottolineato che la società dovrà investire per stare al passo con la Juventus e diventare una società forte a livello europeo. A tal proposito arriva un'interessante indiscrezione direttamente dalla Spagna, nello specifico dal giornale sportivo Don Balon, secondo il quale l'Inter starebbe lavorando ad un super acquisto per la prossima stagione.

Si tratterebbe della punta egiziana Mohammed Salah, che potrebbe lasciare il Liverpool dopo anni importanti, dove spicca la vittoria della Champions League.

Don Balon: 'Possibile offerta per Salah da 18 milioni di euro a stagione'

Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo, l'Inter sarebbe interessata all'acquisto della punta del Liverpool Salah. Il 27enne potrebbe lasciare la società inglese e ci sono molte squadre interessate al giocatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Su tutte il Real Madrid, che lo riterrebbe il rinforzo ideale per il settore avanzato, ma la società spagnola avrebbe anche la concorrenza dell'Inter. Secondo Don Balon, l'Inter potrebbe offrire al giocatore ben 18 milioni di euro a stagione, 3 milioni in più rispetto allo stipendio promosso dal Real Madrid per la punta egiziana. A proposito del prezzo del cartellini, è uscita la classifica dei giocatori più costosi secondo il Cies e Salah sarebbe sul podio, al terzo posto, con una valutazione che va dai 200 ai 250 milioni di euro.

Ecco perché potrebbe risultare solo un'indiscrezione e nient'altro, in quanto l'Inter nonostante la disponibilità del presidente Zhang, dovrà tenere conto dei parametri del Fair Play Finanziario.

I possibili scenari futuri per il mercato dell'Inter

Conte è stato esplicito nella conferenza stampa di presentazione Inter-Juventus: la società di Suning dovrà investire in maniera massiccia per restare competitiva.

E di certo la crescita commerciale che sta avendo l'Inter potrebbe aiutare negli acquisti di giocatori importanti. Si parla di Salah, ma restando in Premier League, piacciono due parametri zero per la prossima stagione. Parliamo di Aldeirweireld e di Eriksen: soprattutto il centrocampista offensivo piace molto ad Antonio Conte ma anche in questo caso la concorrenza è importante. Sul giocatore, infatti, ci sono società importanti come Barcellona, Real Madrid e soprattutto la Juventus.