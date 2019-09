La speciale classifica spettatori in Serie B e Serie C continua a fornire sorprese agli amanti dei numeri e delle statistiche. In questo weekend c'è stato uno stadio che ha guadagnato la corona di vincitore incontrastato per quanto riguarda gli spettatori sugli spalti: Reggina-Catania, gara di Serie C. I calabresi hanno vinto un match importantissimo contro il Catania, grazie al gol di Corazza al 48'.

Un gol che non solo vale 3 punti ma vale anche l'attuale secondo posto in classifica per la Reggina. Un inizio di campionato, quello della squadra di mister Toscano, che così positivo mancava da anni. Per l'occasione, sugli spalti sono stati 12.147, tra cui 5.001 abbonati e 7.146 paganti.

Bene anche Frosinone che nel weekend di Serie B e Serie C risulta essere il secondo stadio con più spettatori: 10.884.

Nonostante l'inizio di campionato non convincente della squadra ciociara allenata da mister Alessandro Nesta. Buoni numeri a Benevento dove si sono registrati 9.675 tifosi presenti sugli spalti del "Vigorito", dei quali 1.870 paganti e 7.805 abbonati. Sul campo, il Benevento non ha però convinto, strappando un solo pareggio contro i meno quotati avversari della Virtus Entella. I liguri resistono grazie a questo punto nella zona play off della serie B: un risultato inaspettato dopo 6 gare per una neopromossa.

A Cesena sono stati 9.868 i tifosi che hanno assistito alla vittoria del Cesena contro l'Imolese (sprofondata all'ultimo posto in classifica). Con questa vittoria, i romagnoli sono rientrati nella zona play off della Serie C, occupando attualmente il nono posto in classifica.

Buona affluenza anche per Livorno- Salernitana

Non male l'affluenza anche per Livorno- Salernitana e Modena- Rimini. I toscani hanno pareggiato contro i campani e ad assistere al divertente match finito 1-1 ci sono stati 5.556 spettatori in tutto, dei quali quasi la metà (2.208 per la precisione) erano paganti.

A Modena invece sono stati 6.700 circa i tifosi che hanno assistito dal vivo alla prima vittoria del Modena tra le mura amiche, arrivata con uno spettacolare 4-2 contro il Rimini. Erano 4.900 invece gli spettatori presenti a Spezia- Trapani, gara nella quale i siciliani hanno guadagnato la prima vittoria in campionato. I siciliani hanno anche convinto sul piano del gioco, vincendo 4-2. A Novara erano 4.300 per la gara di serie C tra i padroni di casa e l'Albinoleffe finita 1-0 per il Novara.

Numeri molto bassi (anche sotto i mille spettatori) negli altri stadi della cadetteria e della serie C. Resistono in poche: Lecco con 2.300, Monopoli con 1.940 spettatori, Ravenna con 1.700. Un discorso a parte merita Virtus Verona- Vicenza: record stagionale per la squadra di Verona, con oltre 1.400 spettatori, ma quasi tutti arrivavano da Vicenza. Solo 600 gli spettatori per Rieti- Paganese, gara finita 2-1 per gli ospiti.