Qualche settimana fa la Juventus ha annunciato l'aumento del valore della sponsorizzazione da parte della Jeep. La partnership tra le due società è sempre più forte: la Jeep e la Juventus sono legate da una sponsorizzazione fino al 2021, ma questo sembra essere un matrimonio destinato a continuare.

La casa automobilistica ha intanto deciso di celebrare il 122º compleanno della "Vecchia Signora", che cadeva lo scorso 1° novembre. Per l'occasione la Jeep ha creato 122 automobili in edizione limitata dedicate proprio alla Juventus.

Juve e Jeep un binomio sempre più solido

La Juventus e la Jeep qualche settimana fa hanno fatto un'importante annuncio a conferma che il rapporto tra le parti è sempre più solido. La casa automobilistica ha deciso di aumentare il valore della sua sponsorizzazione al club bianconero e verserà 25 milioni in più nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021. Inoltre, le parti stanno già trattando il rinnovo di contratto che potrebbe rafforzare ulteriormente questa partnership.

La Jeep ha anche deciso di realizzare 122 auto in edizione limitata per festeggiare il compleanno della Juventus.

La casa automobilistica, come ha rivelato "La Stampa", ha scelto il modello della sua ampia gamma più venduto nella regione dell'Emea ovvero in Europa, Africa e Medio Oriente, da dedicare al club bianconero: chi acquisterà subito uno di questi speciali Compass della Jeep in edizione limitata avrà anche la possibilità di avere due biglietti per assistere ad una partita all'Allianz Stadium e potrà fare pure il tour dello stadio.

Ma ci saranno anche altri vantaggi: l'acquirente riceverà una maglia ufficiale autografata e avrà anche la possibilità di partecipare al concorso "match experience". Il fortunato vincitore poi avrà la possibilità di viaggiare in una trasferta insieme alla Juve.

Dall'8 novembre in vendita il quarto kit della Juve

La Juve, nelle ultime settimane, oltre a rinforzare il sodalizio con la Jeep, ha anche riservato altre importanti novità per i suoi tifosi.

Infatti, il club bianconero in occasione della partita contro il Genoa ha presentato il suo quarto kit ufficiale, in collaborazione ovviamente con Adidas e con Palace. Questa maglia ha riscosso grande successo fra i tifosi juventini che l'hanno apprezzata particolarmente. Diversi fra i sostenitori della Juve si saranno quindi segnati sul calendario la data dell'8 novembre. Infatti, da venerdì i supporters bianconeri potranno acquistare il quarto kit della Vecchia Signora, sia online nello store della Juventus, sia nei negozi fisici, come ha annunciato ieri lo stesso club di Andrea Agnelli sul proprio sito internet.