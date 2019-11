La sosta per le nazionali è occasione per molti giornali nel dedicare spazio soprattutto alle notizie di Calciomercato, considerando che manca un mese e mezzo all'inizio della sessione invernale. Una delle protagoniste indiscusse della scorsa estate è stata la Juventus ed è probabile che anche a gennaio possa 'dominare' la scena soprattutto in tema cessioni. E a tal proposito arriva un'indiscrezione importante dalla Spagna, nello specifico dal noto sito sportivo fichajes.net, che confermerebbe come uno dei protagonisti di questo inizio stagione bianconero sia seguito dall'Atletico Madrid, però per il calciomercato estivo: Paulo Dybala si sta ritagliando molto spazio con Sarri e spesso sta risultando decisivo sia in Serie A che in Champions League. Il tecnico dell'Atletico Madrid avrebbe individuato nel 10 bianconero uno dei possibili rinforzi ideali per il settore avanzato della sua squadra.

Dybala interessa all'Atletico Madrid per l'estate

Secondo fichajes.net, l'Atletico Madrid potrebbe presentare un'offerta in estate per Paulo Dybala. Per Simeone infatti l'argentino rappresenta uno dei rinforzi ideali per la sua squadra, ma non è il solo giocatore seguito dalla società spagnola: piacciono anche il francese Fekir, punta del Betis Siviglia, e James Rodriguez, centrocampista offensivo del Real Madrid.

In estate Dybala era stato vicino alla cessione, ma ha rifiutato tutte le destinazioni perché voleva rilanciarsi nella Juventus. Manchester United e Tottenham avrebbero investito in maniera massiccia sull'argentino, ma la scelta di rimanere alla Juventus ha evidentemente premiato il 10 bianconero, decisivo in più partite. Difficile quindi che i bianconeri vorranno privarsi di Dybala, anzi alcuni media sportivi italiani avrebbero lanciato l'indiscrezione secondo la quale l'argentino potrebbe rinnovare ulteriormente il suo contratto con la Juventus.

Le trattative di gennaio

Di certo, l'eventuale trattativa per la cessione di Dybala riguarderebbe il mercato estivo, non quello invernale: e proprio a gennaio la Juventus potrebbe alleggerire la rosa cercando di vendere alcuni esuberi, su tutti Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. In dubbio anche la posizione di Rugani e Demiral, uno dei due centrali potrebbe essere ceduto: il turco ha molto mercato, piace ad Arsenal e Milan mentre il difensore centrale italiano piace sempre allo Zenit San Pietroburgo.

In estate la società russa è stata vicina all'acquisto del difensore toscano ma l'infortunio di Chiellini ha portato la Juventus a fermare il trasferimento per evitare di rimanere scoperta nel ruolo di difensore centrale.