Il difensore della Juventus, Merih Demiral, potrebbe partire a gennaio e, secondo La Gazzetta dello Sport, un suo passaggio al Milan sembra essere probabile se i rossoneri riuscissero a vendere Kessie. La stessa Gazzetta aveva di recente riferito che il Milan avrebbe provato ad acquistare un difensore centrale nel mercato invernale a causa delle scarse prestazioni dei suoi difensori. Demiral è un giocatore che è stato accostato ad un trasferimento al Milan nei giorni di chiusura della finestra di mercato estiva e, secondo gli ultimi retroscena di Calciomercato.com, potrebbe dire addio alla Juventus a gennaio.

Il portale afferma che il 21enne non è soddisfatto del minutaggio concesso da Maurizio Sarri, dopo aver fatto solo un'apparizione in questa stagione. Nonostante ciò, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici apprezza il nazionale turco e avrebbe chiesto 40 milioni di euro per la sua cessione, una cifra che apparentemente spaventerebe il Milan. L’affare può essere finanziato con la cessione di Kessie e anche in questo caso si riproporranno le condizioni estive: il Wolverhampton sarebbe disposto ad un investimento superiore ai 20 milioni. L'Arsenal e l'Atletico Madrid sono anch'essi interessati alle prestazioni del difensore turco, dunque non sarà facile per i rossoneri.

Difesa Juventus: probabile interesse per il centrale del Verona Kumbulla

Secondo quanto riportato da Goal.com, in caso di cessione di Demiral, la Juventus sarebbe tenendo d'occhio il difensore del Verona Marash Kumbulla. I campioni della Serie A sarebbero rimasti colpiti dalle prestazioni del difensore centrale di 19 anni in questa stagione e, con un occhio al futuro, starebbero monitorando i suoi progressi al fine di presentare un'offerta.

Sebbene il club si sia in genere concentrato su talenti di fascia alta nelle recenti finestre di mercato, i dirigenti bianconeri sono sempre attenti nella ricerca di giovani potenziali talenti, la categoria in cui rientra Kumbulla. Ha giocato 10 volte in questa stagione, nove volte in Serie A e una volta in Coppa Italia, colpendo per la sua eccellente marcatura ed eleganza quando è in possesso di palla.

La Juventus sarebbe stata stregata dal difensore, che detiene anche un passaporto italiano, e starebbe iniziando a valutare seriamente l'eventualità di aggiungerlo ai suoi ranghi. Inoltre, la Juventus di Sarri non è l'unica squadra a tenere d'occhio il promettente difensore e la competizione per ottenere la sua firma si preannuncia difficile. Questa è musica per le orecchie del Verona, che non ha ancora fissato il prezzo per il giovane difensore.

Kumbulla ha un contratto in scadenza nel 2022 ed una valutazione, secondo transfermarkt.com, di tre milioni di euro.