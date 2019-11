La sosta per le nazionali è occasione per le società di Serie A di lavorare già in previsione del Calciomercato invernale: una delle società più attive è sicuramente l'Inter, dopo l'esigenza espressa in diverse conferenze stampa da Conte. La necessità di ricambi ai titolari è evidente, ci aspettiamo quindi un mercato di gennaio ricco di trattative, anche se l'amministratore delegato Marotta ha sottolineato come la rosa abbia bisogno solo di essere puntellata e quindi non di veri e propri stravolgimenti.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'occasione di mercato potrebbe essere un giocatore della Roma, finito ai margini del progetto di Fonseca nonostante ne sia il capitano: Alessandro Florenzi. Attualmente non è considerato titolare ed anche quando la Roma ha avuto l'emergenza a centrocampo, il tecnico portoghese gli ha preferito addirittura il difensore Mancini, schierato davanti alla difesa.

Florenzi per l'Inter potrebbe essere molto utile in quanto può essere schierato sia da esterno destro del centrocampo a cinque, sia come mezzala abile negli inserimenti. Per evitare un notevole esborso economico, l'Inter potrebbe inserire un'importante contropartita tecnica: il nome più chiacchierato è quello di Matteo Politano.

Inter, possibile scambio Politano-Florenzi con la Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Politano potrebbe essere la carta ideale per arrivare a Florenzi, giocatore stimato da Conte che gli ha dato sempre fiducia anche quando era commissario tecnico della nazionale italiana.

Entrambi i giocatori quindi, poco impiegati dai rispettivi tecnici, potrebbero rilanciarsi in altre società. Fra l'altro per Politano sarebbe un ritorno alla Roma, in quanto è cresciuto nel settore giovanile della società di Pallotta. Sarebbe l'esterno ideale del 4-3-3 o del 4-2-3-1 del tecnico Fonseca e sarebbe un titolare o una riserva di quelli già presenti in rosa, ovvero Under, Kluivert, Perotti e Zaniolo. Tale scambio però potrebbe realizzarsi solo se l'argentino Perotti dovesse lasciare la Roma.

Le trattative di mercato

Oltre a Florenzi, l'Inter cerca un centrocampista ed un rinforzo nel settore avanzato: secondo le ultime indiscrezioni i giocatori che interessano alla dirigenza interista sono Ivan Rakitic del Barcellona e Olivier Giroud del Chelsea. Il primo, in scadenza di contratto nel 2021, ha una valutazione importante, circa 30 milioni di euro mentre la punta francese potrebbe rappresentare un'occasione di mercato in quanto va in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2020.

Entrambi hanno bisogno di giocare per poter essere convocati con le rispettive nazionali per gli Europei 2020.