Kylian Mbappé è uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo ed è da tempo nel mirino della Juventus, che lo segue con grandissima attenzione. La dirigenza bianconera sogna un super colpo in attacco per il futuro e la spinta potrebbe arrivare da uno sponsor: stando alle ultime indiscrezioni trapelate Adidas, sponsor dell'attaccante francese e della Juventus, starebbe spingendo per portare via Kylian Mbappé dal Paris Saint Germain.

Il colosso tedesco vorrebbe infatti vedere Mbappé con una nuova maglia e starebbe consigliando agli agenti del campione la Juventus o il Real Madrid. Si tratterebbe di un affare davvero molto difficile da realizzare, ma Andrea Agnelli ha annunciato da poco un aumento di capitale di circa trecento milioni di euro, che potrebbe rivelarsi decisivo per l'acquisto del giovanissimo attaccante transalpino, già Campione del Mondo.

Agnelli ha più volte affermato di volere puntare sul "nuovo Cristiano Ronaldo" e Mbappé, per le sue caratteristiche, sembra essere il giocatore perfetto per il futuro del club bianconero. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Mbappé grazie ad Adidas e a Sterling

L'assist per la Juventus, comunque, potrebbe non venire solo dallo sponsor tecnico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Abbiamo già parlato sopra dell'interesse di Adidas per un'eventuale partenza di Mbappé dal Paris Saint Germain; a rivelarsi decisivo per il possibile prossimo colpo della Juventus potrebbe essere Sterling. Il Real Madrid, infatti, avrebbe messo nel mirino il fortissimo attaccante inglese del Manchester City, autore di un'ottima prima parte di stagione. In caso di riuscita della trattativa, il Real Madrid mollerebbe Mbappé, che avrebbe il via libera per accasarsi a Torino, magari quando Cristiano Ronaldo terminerà la sua esperienza in bianconero.

Al momento, comunque, si tratta solo di ipotesi e si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Altro grande obiettivo della Juventus per il futuro è Erling Haaland, bomber classe 2000 in forza al Red Bull Salisburgo. Stando a quanto scrive il noto quotidiano britannico "The Guardian", la Juventus sarebbe in prima fila per garantirsi le prestazioni del talentuoso attaccante norvegese, che sta stupendo tutto il mondo a suon di gol (già sei in Champions League).

Il prezzo del suo cartellino è di almeno quaranta milioni di euro e su di lui ci sono alcuni top club del calcio europeo, come Real Madrid, Manchester United e Barcellona. Non si esclude che la Juventus presenti un'offerta al Red Bull Salisburgo già dalla prossima sessione invernale.