Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Zlatan Ibrahimovic, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il campione svedese, infatti, ha intenzione di lasciare i Los Angeles Galaxy per tornare in Italia. Milan ed Inter non sarebbero club interessati al gigante scandinavo, mentre il Napoli avrebbe già provato ad ingaggiarlo, su ammissione del suo presidente Aurelio De Laurentiis.

Anche il Bologna avrebbe preso dei contatti con gli agenti del calciatore svedese, il quale ha dichiarato di essere molto legato a Sinisa Mihajlovic. "Andrei a Bologna solo per lui", ha dichiarato il campione ex Barcellona e Manchester United. Nei giorni scorsi, però, Ibrahimovic ha affermato di volere tornare alla Juventus, squadra dove ha militato dal 2004 al 2006. Il giocatore svedese, infatti, vorrebbe tornare in un club italiano che punta a vincere lo scudetto. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, si sarebbe offerto Ibrahimovic

I rapporti tra la dirigenza della Juventus e Mino Raiola, storico agente di Ibrahimovic, sono ottimi da anni. ma il club bianconero non avrebbe mostrato alcun interesse per il giocatore svedese. Quest'ultimo sarebbe disposto a venire a Torino a zero, ma la Juventus deve vendere Mario Mandzukic a gennaio. Inoltre, Ibrahimovic è un giocatore ingombrante, che non accetterebbe assolutamente la panchina.

Averlo in organico significherebbe creare altri "problemi" a Maurizio Sarri per quanto riguarda il reparto offensivo. Ibrahimovic non ama la concorrenza, dunque la Juventus non è stuzzicata da un suo possibile ritorno e guarda altrove. Staremo a vedere quello che succederà; l'ipotesi più realista è comunque quella di rivedere l'attaccante svedese in Italia. Intanto, la Juventus sta seguendo con grandissima attenzione Tahtith Chong, diciannovenne esterno offensivo che milita nelle fila del Manchester United.

Il giocatore ha un contratto con i Red Devils in scadenza al termine della stagione e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Daily Mail", la Juventus avrebbe seguito il talento olandese contro l'Under 23 dello Stoke City, match durante il quale ha segnato anche un gol. Chong ha collezionato due presenze in prima squadra in questo primo scorcio di stagione.

Solskjaer vorrebbe contare su di lui anche per il futuro, ma la Juventus è in agguato e potrebbe mettere a segno un altro colpo alla Pogba, come successo qualche anno fa.