Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su de Ligt, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento, a causa del suo rendimento. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, il Barcellona non avrebbe mollato il giocatore e sarebbe pronta a parlare con la dirigenza della Juventus per cercare di arrivare al suo cartellino.

Umtiti, infatti, potrebbe lasciare la Catalogna, dal momento che non sta avendo un buon minutaggio, dal momento che il tecnico del club blaugrana Ernesto Valverde gli sta preferendo spesso Clement Lenglet. La Juventus ha speso ben settantacinque milioni di euro per strappare de Ligt all'Ajax. La dirigenza bianconera ha voluto fare un investimento sul futuro molto importante, anche considerando il fatto che il difensore olandese percepisce un ingaggio molto elevato. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, il Barcellona non molla de Ligt

Stando a quanto scrivono due noti quotidiani spagnoli (Don Balòn e Mundo Deportivo), il Barcellona vorrebbe provare l'ennesimo assalto a de Ligt. Il club catalano lo ha seguito da tantissimo tempo, prima che il giovanissimo difensore olandese decidesse di trasferirsi a Torino in estate. Nella prossima sessione di calciomercato invernale, però, il Barcellona potrebbe tentare l'assalto, considerando il rendimento assai altalenante di de Ligt.

Il giovane centrale difensivo, infatti, non si è ancora ambientato in Italia, dove si gioca un calcio molto diverso da quello olandese. Staremo a vedere quello che succederà, ma pare molto difficile che la Juventus decida di privarsi di lui a gennaio. Un altro calciatore sul quale si stanno diffondendo vari voci di mercato è Federico Bernardeschi. Il giocatore bianconero non sta attraversando un gran periodo e il suo futuro è tornato ad essere in bilico.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Barcellona ha provato ad acquistarlo in estate, ma l'ex Fiorentina ha deciso di rimanere a Torino per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri. Le buone prestazioni con la maglia della Nazionale (contro Grecia e Lichtenstein) sembravano avere dato uno scossa, ma nelle ultime uscite con la Juventus è apparso poco lucido, deludendo non poco (basti pensare alle occasioni sotto porta fallite contro il Lecce).

Le prossime settimane saranno decisive: Bernardeschi proverà a tornare ad essere decisivo con la Juventus; se non dovesse accadere, potrebbe lasciare Torino. Su di lui sarebbe ancora molto forte l'interesse del Barcellona.