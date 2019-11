L'attuale tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, nella sua carriera ha dimostrato di saper utilizzare diversi schemi tattici ma il miglior gioco espresso in questi anni è quello del suo Napoli, che puntava sul 4-3-3 dapprima con Higuain poi con Mertens punta centrale. Un gioco spettacolare che ha permesso alla squadra campana ad avvicinarsi e a creare dei grattacapi alla corazzata Juventus guidata da Massimiliano Allegri. Il 4-3-3 è stato riproposto anche al Chelsea, con Willian e Pedro esterni in appoggio di Hazard: in questa stagione alla Juventus, con gli uomini a disposizione, il tecnico toscano sta puntando sul 4-3-1-2 ma non è detto che nelle prossime stagioni possa rispolverare lo schema con il tridente offensivo.

Proprio in questa direzione potrebbe svilupparsi il Calciomercato della prossima stagione: come conferma Tuttosport infatti, Maurizio Sarri potrebbe convincere la dirigenza bianconera ad investire su due parametri zero allenati al Chelsea dal tecnico toscano: Pedro e Willian.

Juventus, possibili obiettivi Willian e Pedro, in scadenza con il Chelsea

La Juventus potrebbe acquistare a parametro zero i due centrocampisti offensivi del Chelsea Willian e Pedro: entrambi in scadenza a giugno 2020, Sarri accoglierebbe a braccia aperte i due giocatori, soprattutto il brasiliano, oltre a giocare esterno offensivo, potrebbe essere un ottimo trequartista centrale in grado di imbeccare le punte del settore avanzato.

Giocatori esperti e pronti a garantire qualità e abitudine a partite importanti che potrebbero determinare un'ulteriore step di crescita per la società bianconera. Di certo, si tratta di giocatori dallo stipendio pesante ed è difficile che possano arrivare senza qualche cessione eccellente.

Le cessioni della Juventus

Si parla degli arrivi, ma è evidente che la società bianconera deve pensare anche ad alleggerire la rosa anche per motivi di bilancio. In questo senso sarà fondamentale, una volta approvato, l'aumento di capitale da 300 milioni di euro che sarà usato per almeno la metà per ripianare i debiti finanziari della società bianconera, dovuti soprattutto agli ingenti investimenti sul calciomercato ( gli acquisti di Cristiano Ronaldo e de Ligt su tutti).

A proposito di cessioni, a gennaio dovrebbe partire Mario Mandzukic, che oltre a garantire un risparmio sull'ingaggio potrebbe portare ad un incasso di circa 10 milioni di euro. Anche Emre Can è a rischio cessione, con la Juventus che conta di incassare almeno 40 milioni di euro. Paris Saint Germain, Manchester United o Arsenal potrebbero essere le possibili destinazioni del centrocampista tedesco, che in questa stagione ha raccolto poco minutaggio con i bianconeri.