Nonostante manchino poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni e presunte trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Una delle società che potrebbero risultare protagoniste sarebbe proprio la Juventus, non tanto e non solo negli acquisti, ma soprattutto nelle cessioni. Infatti, sia per motivi di bilancio, sia per volontà di alcuni giocatori di trovare continuità, la Juventus potrebbe decidere di alleggerire la sua rosa, con diversi giocatori a rischio cessione.

Si va da Emre Can a Mandzukic, fino ai vari De Sciglio, Perin e Pjaca. Nelle ultime ore uno dei nomi più chiacchierati però sembrerebbe Daniele Rugani, il difensore centrale, che è stato vicino allo Zenit San Pietroburgo nel calciomercato estivo, potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio. Molto dipenderà dal recupero ottimale di capitan Chiellini, che dovrebbe rientrare a febbraio-marzo 2020. Secondo Calciomercato.com Rugani, in caso di cessione, difficilmente andrà al Milan, a meno che la Juventus decida di accettare un'offerta più bassa rispetto a quanto chiesto la scorsa estate.

Juventus, Rugani al Milan resterebbe una possibilità remota

Come scrive il noto sito sportivo, il Milan è interessato a Rugani ma ciò che impedirebbe un'eventuale offerta della società milanese è il prezzo richiesto dalla Juventus, che valuta il difensore centrale circa 40 milioni di euro. Troppo per questo Milan, che deve tener conto anche del bilancio in negativo dovuto agli ingenti investimenti effettuati negli ultimi anni.

Probabile quindi che, in caso di partenza, il giocatore possa trasferirsi in un'altra società. Le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra confermano di un interesse del Liverpool per il difensore centrale. Klopp non sembrerebbe avere fiducia di alcuni difensori presenti nella rosa, su tutti Matip, Gomez e Lovren. Il tecnico tedesco cerca un giocatore affidabile da affiancare a Van Dijk.

Le trattative della Juventus

Oltre a Rugani, altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è sicuramente De Sciglio. Il terzino destro (ma che può giocare anche sulla fascia opposta come dimostrato nel derby di Torino) piace al Paris Saint Germain: nello specifico il direttore generale della società francese Leonardo è un grande estimatore dell'ex Milan e proprio per questo potrebbe presentare un'offerta da 10 milioni di euro più l'inserimento di un terzino fra Meunier e Kurzawa.

Proprio il giocatore belga va in scadenza di contratto a giugno 2020 e potrebbe essere un'ottima opportunità di mercato a zero per la prossima stagione.