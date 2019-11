Il sogno del Calciomercato della Juventus Kylian Mbappé sarebbe sempre più lontano da Torino. La stella del Paris Saint Germain è stato accostato diverse volte ai bianconeri come grande colpo per presente e futuro di Paratici. Nessuno sa se in realtà sia mai stata imbastita una trattativa o qualcosa di simile, ma sono bastati questi rumors per far drizzare le antenne a Leonardo. Con la grana Neymar tutt’altro che risolta, a Parigi non vogliono trovarsi un altro campione con le valigie in mano e stanno iniziando a tastare il terreno per fare la propria mossa.

Così, da qualche settimana, sono iniziati i colloqui con l’entourage del giocatore per provare ad estendere e migliorare il contratto di Mbappé. A inizio novembre però qualcosa non era andato nel verso giusto, il calciatore non era così convinto di rinnovare e così sembrava che si potesse aprire la porta ad un clamoroso trasferimento, con Juve e Real Madrid fortemente interessate.

Calciomercato Juventus: il PSG sarebbe pronto a blindare Mbappè

Le ultime notizie sull’argomento Mbappé però non faranno di certo piacere agli uomini del calciomercato della Juventus.

Secondo l’importante quotidiano francese Equipe, Leonardo ha iniziato a fare grossi passi avanti per convincere l’attaccante a firmare. Così sta filtrando un certo ottimismo per la felice conclusione della trattativa che automaticamente escluderebbe una partenza del campione del mondo da Parigi per molto tempo. L’attuale contratto di Mbappé con il PSG scadrà nel 2022, quindi il tempo non manca, ma la dirigenza dei Campioni di Francia vuole arrivare subito alla conclusione per non dare spazio ad altre voci di mercato.

Il rinnovo prevederebbe ovviamente anche un sostanzioso aumento di stipendio in modo che il francese possa arrivare a guadagnare quanto, se non di più, di Neymar. Sul tavolo infatti ci sarebbe un’offerta del Paris Saint Germain di uno stipendio da 30 milioni di euro all’anno che sarebbe probabilmente impareggiabile da ogni altra società del pianeta, considerando che la Juve ha già un ingaggio così pesante, quello di Cristiano Ronaldo.

Il francese non dovrebbe lasciare Parigi

I motivi per cui Mbappè non lascerà il PSG la prossima estate non sono però solo economici. La società infatti ha ormai deciso a puntare su di lui per il futuro e non su Neymar. Più giovane e più decisivo, come dimostrato agli ultimi Mondiali, il transalpino è anche molto più amato dai tifosi. Così se ormai all’addio del brasiliano in molti hanno già fatto la bocca dalle parti di Parigi, quello dell’idolo di casa sarebbe veramente difficile da far capire ai supporters rossoblu.

Il sogno Mbappé è quindi destinato a rimanere nel cassetto, ma la Juve un grande colpo lo vuole mettere a segno. All’ultima assemblea degli azionisti Agnelli è sembrato deciso nel voler acquistare altri campioni in stile Cristiano Ronaldo, puntando però questa volta su un Under 25. Mbappé sarebbe il giocatore perfetto, ma anche Neymar è un profilo giusto e dopo i contatti della scorsa estate chissà che il suo nome non possa tornare di moda.

Per rimanere tra le migliori d’Europa servono i grandi campioni, questo in casa bianconera lo sanno bene e così la ricerca continua con notizie che accostano grandi talenti alla società torinese. Tra le voci di calciomercato della Juventus negli ultimi mesi ci sono state per esempio quelle su Salah e Sancho, senza contare la trattativa Pogba. Al momento solo una cosa è certa, prima dell’estate non si potrà fare nulla.