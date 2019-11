Il Calciomercato in Serie A è praticamente sempre aperto e ogni giorno ci sono nuovi sussurri e nuovi rumors, anche in casa Juventus, nonostante il club bianconero sia primo in classifica in Serie A e già qualificato per il prossimo turno di Champions League. La rosa di Sarri deve essere prima di tutto sfoltita, ma anche migliorata con il possibile approdo di giocatori che possano fare ancor più la differenza, non solo in Italia ma soprattutto in Europa, perché l'obiettivo non è solo quello di vincere lo scudetto, ma soprattutto quello di arrivare in fondo alla Champions.

In particolare il centrocampo è il reparto che può fare la differenza: per migliorare ulteriormente questo settore la Juve si sta muovendo parecchio, tra rinnovi di giocatori importanti come Cuadrado e trattative per portare in bianconero campioni come Rakitic.

Rakitic obiettivo possibile

È soprattutto in mezzo al campo che la Juventus sta cercando delle alternative in vista della riapertura delle trattative a gennaio.

Sarri sta impiegando con continuità Khedira e Matuidi, ma quest'ultimo adesso è infortunato e dovrà rimanere fermo per un po'. Rabiot non sta trovando la giusta continuità, anche se il suo talento non si discute, mentre Emre Can è praticamente ai margini della rosa. Ramsey viene utilizzato prevalentemente come trequartista, il solo "intoccabile" pare essere il regista Pjanic, che tra l'altro ha in Bentancur un ottimo sostituto.

E così, stando ai rumors che arrivano dalla Spagna, esattamente dal Mundo Deportivo, la Juventus sarebbe molto interessata a Rakitic del Barcellona, un giocatore di grande esperienza a livello internazionale, vincente, protagonista con la maglia dei blaugrana e anche con quella della sua nazionale. Potrebbe essere davvero un colpo sensazionale per arricchire il centrocampo della formazione bianconera già a gennaio.

La valutazione del Barcellona è alquanto alta, si parla di 30 milioni di euro. C'è da dire però che sul giocatore paiono esserci anche altri club europei, tra i quali l'Inter. L'asta insomma potrebbe aprirsi a breve, anche se difficilmente potrà concludersi per quella cifra, visto che parliamo di un giocatore che ha superato i trent'anni.

Le altre trattative in casa Juventus

Il laterale destro Cuadrado è stato finora uno dei grandi protagonisti della stagione dei bianconeri.

Utilizzato sovente come terzino, si è espresso su grandi livelli e anche in fase difensiva il suo rendimento è migliorato nettamente. Per questo motivo la società sta pensando di rinnovare il suo contratto, altrimenti in scadenza a giugno. Cuadrado potrebbe rinnovare con la Juventus fino al giugno 2022.

A gennaio ci sono poi dei giocatori che inevitabilmente sembrano destinati a fare le valigie: uno di questi è l'attaccante Mario Mandzukic, che dovrà cercare una nuova sistemazione visto che in questa stagione non si è mai praticamente visto con la maglia bianconera.

Per lui si parla prevalentemente di estero, anche se innegabilmente ci sarebbero diversi club anche italiani nei quali potrebbe far bene. E poi ci sono il portiere Perin e l'attaccante esterno Pjaca. Anche loro praticamente ai margini della rosa di Sarri, dovranno cercare una squadra nella quale esprimere con continuità il loro talento.