Champions League in campo domani, martedì 26 novembre, e mercoledì 27 per la quinta e penultima giornata della fase a gironi, con alcune squadre già qualificate agli ottavi di finale (Juventus, Bayern Monaco e PSG sono le prime tre) e altre pronte a giocarsi tutto nei rimanenti 180 minuti.

I match delle italiane vedranno impegnate martedì la Juventus all’Allianz Stadium contro l’Atletico Madrid in un match decisivo per il primo posto nel girone, e l’Atalanta che riceverà la Dinamo Zagabria a Bergamo cercando la sua prima storica vittoria in Champions e addirittura di rimettersi in gioco per gli ottavi se il City dovesse contemporaneamente battere lo Shakhtar Donetsk a Manchester come non è certo improbabile.

Mercoledì toccherà al Napoli e all’Inter; l’undici di Ancelotti sarà di scena ad Anfield per la sfida contro il Liverpool che potrebbe valere la qualificazione matematica e il primato nel girone, mentre gli uomini di Conte giocheranno a Praga contro la Slavia una partita senza alternative alla vittoria per sperare ancora nella qualificazione.

Juventus-Atletico Madrid in chiaro su Canale 5

Big match della settimana insieme alla sfida di Torino tra i bianconeri di Sarri e i colchoneros di Simeone è certamente Real Madrid-PSG, sfide quasi decisive nel rispettivo raggruppamento saranno invece Valencia-Chelsea e Zenit-Lione, mentre in Tottenham-Olympiakos Josè Mourinho farà il suo debutto europeo sulla panchina degli Spurs.

Tutte le partite della quinta giornata dei gironi di Champions League saranno trasmesse in diretta tv su Sky e disponibili in streaming su Sky Go. Anche in chiaro su Mediaset, martedì 26 novembre alle ore 21, Canale 5 manderà in onda Juventus-Atletico Madrid. A seguire il calendario e gli orari di tutti gli incontri.

Champions, tutte le partite della quinta giornata

Il programma prenderà il via martedì con due anticipi fissati alle ore 18:55, Galatasaray-Club Brugge (girone A) e Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen (girone D).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Alle 21:00 sarà il momento di Real Madrid-Paris Saint-Germain (A), Tottenham-Olympiacos (B), Stella Rossa-Bayern Monaco (B), delle sfide Manchester City-Shakhtar Donetsk e Atalanta-Dinamo Zagabria per il gruppo C e di Juventus-Atletico Madrid a completare il girone D.

Mercoledì 27 novembre, con la stessa sequenza del giorno prima si partirà con due match alle 18:55, Zenit San Pietroburgo-Lione (G) e Valencia-Chelsea (H), per proseguire alle 21:00 con le ultime sfide in calendario, ovvero Barcellona-Borussia Dortmund e Slavia Praga-Inter per il girone F, Genk-Salisburgo e Liverpool-Napoli nel gruppo E, quindi Lipsia-Benfica e Lilla-Ajax rispettivamente a completare gli appuntamenti con i gironi G e H.