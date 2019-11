Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, sta nuovamente cercando di pescare rinforzi in Serie A. Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Thiago Silva e Marco Verratti sono solo alcuni dei giocatori di alto profilo che Leonardo ha acquistato dal campionato italiano durante il suo primo contratto con il i francesi dal 2011 al 2013. Ora che il brasiliano è tornato a Parigi dopo un periodo in cui ha svolto il ruolo di direttore sportivo del Milan, sarebbe nuovamente pronto a 'saccheggiare' i club del massimo campionato italiano cercando di acquistare i loro migliori giocatori.

Nella sua prima finestra di mercato estiva, ha già ottenuto il meglio dall'Inter portando in prestito Mauro Icardi nella capitale francese, riuscendo ad includere nell'accordo anche un opzione di 65 milioni di euro per l'acquisto. La prossima estate, invece, potrebbe essere l'ex club di Leonardo a perdere un giocatore molto prezioso. Nel gennaio del 2019, mentre era al Milan, Leonardo aveva acquistato Lucas Paquetà per 35 milioni di euro, riuscendo a battere la concorrenza del Paris Saint-Germain che era anche interessato al centrocampista brasiliano.

L'ex calciatore campione del mondo a USA '94 è rimasto colpito dalle capacità del connazionale ed ha continuato a seguire la situazione con i rossoneri. Secondo quanto riportato da diverse testate tra cui 'Pianeta Milan' molto vicina al club meneghino, Leonardo starebbe pensando di presentare un'offerta per Paquetà la prossima estate per rafforzare il centrocampo dei parigini. Paquetà deve ancora trovare la sua posizione con il nuovo allenatore Stefano Pioli e con il club che occupa il 14 ° posto in Serie A, non riuscire a qualificarsi per la Champions League potrebbe comportare la perdita dell'asso brasiliano.

Cessioni Milan, Kessie potrebbe andare al Napoli

Secondo quanto riportato da 'Areanapoli.it' il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, vorrebbe inserire un centrocampista fisico nella rosa di Carlo Ancelotti. Un nome caldo sarebbe quello di Franck Kessié, giocatore in rottura col club rossonero, che il ds partenopeo stima da quando militava nel Cesena: a George Atangana, agente del giocatore africano, sarebbe dunque arrivata una telefonata da parte del club azzurro.

Anche l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha fatto da sponsor al trasferimento di Kessie al Napoli. "Kessie è uno dei centrocampisti più importanti in Italia. È giovane, fisicamente forte ed è straordinario, ma ogni giocatore deve essere gestito e trattato in modo diverso. Sta soffrendo al Milan e vorrei che il Napoli lo acquistasse, sarebbe il colpo del secolo", ha dichiarato in un'intervista a Radio Marte.