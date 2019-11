Ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria molto importante su un campo ostico come quello di Bergamo, imponendosi per 3-1, e lo ha fatto anche senza Cristiano Ronaldo. Infatti CR7 non è stato convocato da Maurizio Sarri per permettergli di lavorare e di recuperare dal fastidio al ginocchio che lo ha assillato nelle ultime settimane.

L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere il portoghese al meglio per le prossime partite.

Inoltre, nelle ultime settimane, si è molto parlato del rapporto che c'è fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri a fare chiarezza su questo aspetto ci ha pensato Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport: "Non c'è nessun caso. Tra Sarri e Ronaldo c'è grande feeling", ha dichiarato il dirigente della Juventus chiudendo così le tante polemiche che si erano scatenata nei giorni scorsi.

CR7 punta la Champions

Cristiano Ronaldo, quando è rientrato a Torino dopo gli impegni con il Portogallo, ha deciso di comune accordo con Maurizio Sarri di svolgere degli allenamenti personalizzati per tornare al top della forma.

Il tecnico juventino spera di poter avere CR7 per la gara contro l'Atletico Madrid in Champions League. Del programma di recupero del fenomeno di Madeira ha parlato proprio Fabio Paratici, sottolineando che è stato deciso di comune accordo fra lo stesso giocatore e Maurizio Sarri: "Cristiano ha un un fastidio al ginocchio da 15 giorni e deve continuare un percorso e pensare ad allenarsi e a guarire".

Dunque l'obiettivo della Juve è quello di ritrovare il miglior CR7 in vista delle prossime importanti partite di campionato, Champions League e della Supercoppa italiana. In ogni caso qualcosa in più sulle condizioni di forma di Cristiano Ronaldo dovrebbe essere chiaro nella giornata di lunedì, quando per la Juve sarà già vigilia della sfida di Champions.

Il portoghese esulta per la vittoria dei compagni

Mentre, nel pomeriggio di ieri, Maurizio Sarri e Fabio Paratici parlavano delle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo, il portoghese era a Torino per lavorare e ritrovare la forma e seguiva da casa i compagni impegnati nella sfida di Bergamo.

CR7, dopo la partita contro l'Atalanta, con un post su Instagram, si è complimentato con la Juventus per la vittoria ottenuta e ha voluto sottolineare il grande carattere dimostrato dai bianconeri: "Gran carattere, bravi ragazzi". Dunque CR7 ha apprezzato la prestazione dei suoi compagni di squadra che in un campo molto difficile hanno saputo reagire nel migliore dei modi allo svantaggio e hanno tirato fuori tutta la loro grinta, che ha fatto la differenza ed ha consentito ai ragazzi di Maurizio Sarri di ottenere tre punti davvero fondamentali.