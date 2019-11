Capolista nel Gruppo E, il Liverpool di Klopp chiude ancora una volta le gare casalinghe del proprio girone di Champions League contro il Napoli, imbattuto e distante solamente un punto. All'andata il Napoli ha sconfitto 2-0 i campioni in carica, grazie alle reti di Dries Mertens e dell'ex Juve Fernando Llorente. Gli inglesi hanno vinto le tre partite successive, portandosi a quota 9 punti, mentre la squadra di Ancelotti è stata fermata da due pareggi contro Genk e Salisburgo. Per qualificarsi gli inglesi dovranno battere il Napoli o sperare - indipendentemente dal risultato della sfida contro la squadra azzurra - in un pareggio o in una sconfitta del Salisburgo contro il Genk.

Anche il Napoli deve sperare in un passo falso del Salisburgo per avere la matematica certezza della qualificazione, che arriverà, ovviamente, in caso di vittoria ad Anfield.

"So on the field it is a mutual respect for two clubs who really deserve to be considered among the best in Europe."



The boss on a tough test ahead, #LIVNAP encounters and a special gift from Carlo Ancelotti... — Liverpool FC (@LFC) November 27, 2019

Probabili formazioni

Tanti dubbi nelle probabili formazioni di Liverpool-Napoli.

Carlo Ancelotti dovrà valutare la condizione fisica dei suoi e tener conto delle recenti sanzioni imposte dalla società, che potrebbero aver turbato alcuni calciatori, Allan su tutti. Certi del posto Manolas e Koulibaly, che proteggeranno la porta difesa dall'italiano Meret. In fascia spazio a Mario Rui (in realtà ancora in dubbio) e Maksimovic (ballottaggio con Di Lorenzo). A centrocampo Zielinski e Callejon sicuri del posto, con Ancelotti che dovrebbe affiancare ai due Allan ed Elmas. Probabilissima esclusione per Lorenzo Insigne, mentre Lozano e Mertens avranno il compito di sostenere il peso dell'attacco azzurro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli Champions League

Il Liverpool di Klopp dovrebbe affidarsi al 4-3-3, confermando il tridente Salah-Mané-Firmino. Ci si attende una formazione titolare, con tutti i big del Liverpool in campo, partendo dal confermatissimo Alisson in porta. La linea difensiva (a quattro) dovrebbe essere composta quasi certamente da Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson. I tre di centrocampo dovrebbero essere Wijnaldum, Henderson e Fabinho. In attacco, come già precisato, spazio al tridente delle meraviglie, formato da Firmino, Salah e Manè.

Oxlade-Chamberlain partirà dalla panchina, ma troverà certamente spazio a gara in corso.

Di seguito il riepilogo delle probabili formazioni relative al match in programma questa sera, mercoledì 27 novembre 2019.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, Lovren, Van Dijk, Alexander-Arnold; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

A disposizione: Adrian, Gomez, Keita, Milner, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Origi.

Allenatore: Jürgen Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Zielinski, Callejon, Elmas; Lozano, Mertens.

A disposizione: Ospina, Hysaj, Lupero, Di Lorenzo, Younes, Fabian Ruiz, Llorente.

Allenatore: Carlo Ancelotti.

Dove vedere in tv Liverpool-Napoli

La partita Liverpool-Napoli sarà visibile in esclusiva in diretta sui canali Sky. Massimo Marianella e Lorenzo Minotti, dalle 21 su Sky Sport 1, commenteranno la sfida di Champions League. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire il match anche in streaming. Grazie a Sky Go (disponibile solamente per gli utenti abbonati) sarà possibile seguire la partita online, ma anche attraverso l'applicazione, disponibile per device Android e iOS. Chi non possiede un abbonamento Sky potrà guardare la partita anche acquistando un pass (giornaliero, settimanale o mensile) sulla piattaforma Now TV.

Con Now TV sarà possibile guardare il match comodamente dal proprio smartphone attraverso l'applicazione dedicata (gratuita). Le due formazioni pubblicheranno continui aggiornamenti testuali sulle rispettive pagine social.