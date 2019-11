Il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per l'Inter potrebbe essere decisivo per il mercato che sarà imbastito a gennaio: di certo la necessità di rinforzarsi è evidente, come anche confermato più volte dal tecnico Antonio Conte. Sono molti i nomi accostati alla società di Suning, De Paul è il 'sogno' di Marotta, mentre Florenzi e Giroud potrebbero rappresentare le opportunità di mercato proprio perché non sembrerebbero più titolari inamovibili nelle loro rispettive società Roma e Chelsea.

Nelle ultime ore arriva un'importante indiscrezione lanciata da Tuttosport secondo il quale sarebbe stato offerto all'Inter uno dei protagonisti della stagione importante del Flamengo, campione del Brasile e della Coppa Libertadores e che è pronto a giocarsi a dicembre il Mondiale per Club. Il centrocampista uruguaiano Giorgian De Arrascaeta rappresenta uno dei talenti principali della rosa brasiliana, in questa stagione ha realizzato 11 gol in campionato, 1 in Coppa Libertadores e ben 13 assist.

Tuttosport indica in De Arrascaeta il nome nuovo per il centrocampo

Secondo Tuttosport, pertanto, ci potrebbe essere un nome a sorpresa per il centrocampo: si tratta dell'uruguaiano Giorgian Daniel De Arrascaeta, classe 1994, un vero e proprio jolly di centrocampo, preferisce partire dalla fascia, ma è abile anche come mediano di inserimento nel centrocampo a cinque. Ha il vantaggio del passaporto comunitario (ha origini basche ed italiane), inoltre il procuratore che gestisce i suoi interessi economici e sportivi è un volto noto al calcio italiano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Si tratta di Daniel Fonseca, ex punta fra le altre di Napoli, Roma e Juventus ed attuale agente sportivo del centrocampista del Flamengo, ma anche di Matias Fonseca (figlio dell'agente), che gioca con la Primavera dell'Inter.

Il futuro di Gabigol

Nel Flamengo gioca anche il bomber di proprietà dell'Inter, Gabriel Barbosa, protagonista della finale di Coppa Libertardores vinta dai carioca contro il River Plate. Difficilmente però Gabigol potrebbe rientrare in una trattativa che porterebbe De Arrascaeta all'Inter, anche se il club rossonero non ha nascosto le intenzioni di acquistarlo a titolo definitovo.

L'offerta del Flamengo, però, sarebbe ferma alla cifra di 22 milioni bonus compresi ed ora il giocatore è valutato dall'Inter almeno 35 milioni di euro. Inoltre il diretto interessato potrebbe decidere di riprovare a giocare in Europa dopo le esperienze poco felici (in cui ad onor del vero è stato utilizzato con il contagocce) in nerazzurro ed in Portogallo con il Benfica. Ci sarebbero infatti diverse società interessate a Gabigol: in Inghilterra piace a Crystal Palace e West Ham, ma si parla anche di in un inserimento del brasiliano (più un'offerta cash) in un'eventuale trattativa con la Fiorentina che porterebbe Chiesa all'Inter.