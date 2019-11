La Juventus, come è noto, è sempre molto attenta al mercato dei giovani e la campagna acquisti avviata in estate sia per la prima squadra che per l'Under 23 dimostra come i bianconeri vogliano affidarsi a giocatori di qualità ma che allo stesso tempo possano diventare dei riferimenti anche negli anni. Gli arrivi di De Ligt, Demiral, Pellegrini, Romero per la prima squadra e gli acquisti di Han, Rafia e Mota Carvalho per l'Under 23 ne sono la dimostrazione.

Sono stati investiti infatti più di 130 milioni per i giocatori prima menzionati ma gli acquisti potrebbero non fermarsi qui, in quanto a gennaio sarebbe pronto un investimento su un giovane molto interessante. In questo caso non si tratta di un investimento oneroso ma di un parametro zero: parliamo del centrocampista Matias Soulé, del Velez Sarsfield fino a dicembre e che a gennaio potrebbe firmare con qualsiasi squadra.

Nonostante sia dato vicinissimo ai bianconeri, nelle ultime ore ci sarebbe un'offerta di due società spagnole che sarebbero interessate al giocatore: a confermare la notizia è il noto sito sportivo Don Balon.

Barcellona e Real pronte a sfidare la Juventus per Soulé

Come scrive Don Balon, Barcellona e Real sarebbero pronte a sfidare la Juventus per Soulé, centrocampista offensivo del Velez Sarsfield classe 2003, che in Argentina è soprannominato il nuovo Di Maria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Sarebbe un vera e proprio beffa per la Juventus un eventuale trasferimento del giocatore in una delle due società menzionate, in quanto Paratici lavora sull'argentino da diversi mesi. La Juventus avrebbe voluto portare in Italia il giocatore molto prima, ma i ritardi nell'ottenere il passaporto comunitario (fondamentale per il trasferimento in una società europea) e la possibilità di acquistarlo a parametro zero hanno portato la dirigenza bianconera ad aspettare prima di investire sul giovane argentino.

Le cessioni della Juventus

Oltre agli arrivi, la Juventus è impegnata evidentemente ad alleggerire la rosa e nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni riguardanti due difensori, che potrebbero lasciare nel Calciomercato invernale la Juventus: parliamo di De Sciglio, che interessa al Paris Saint Germain, e di Rugani, con Klopp che è alla ricerca di un difensore affidabile da affiancare all'olandese Van Dijk.

Si attendono novità su Emre Can e Mandzukic, con il croato destinato a lasciare a gennaio i bianconeri. Proprio come sostituto, nel calciomercato estivo si parla di una possibile offerta dei bianconeri per la punta uruguaiana del Paris Saint Germain Cavani anche lui in scadenza di contratto e che difficilmente accetterà eventuali offerte dalla società francese. Attualmente il titolare al Paris Saint Germain è diventato Icardi e l'uruguaiano è finito in panchina.